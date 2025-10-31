Bugünkü canlı Buy The News qiyməti 0,00000636 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEWS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEWS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Buy The News qiyməti 0,00000636 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NEWS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NEWS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Buy The News (NEWS) Canlı Qiymət Qrafiki
Buy The News (NEWS) Qiymət Məlumatları (USD)

Buy The News (NEWS) canlı qiyməti $0,00000636. NEWS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000629 və ən yüksək $ 0,00000636 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NEWS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00022865, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000626 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NEWS son bir saat ərzində +0,56%, 24 saat ərzində +0,55% və son 7 gündə isə -0,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Buy The News (NEWS) Bazar Məlumatları

Buy The News üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. NEWS üzrə dövriyyədə olan təklif 999,98M, ümumi təklif isə 999978737.089303 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,36K təşkil edir.

Buy The News (NEWS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Buy The News / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Buy The News / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000009928.
Son 60 gündə Buy The News / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000014273.
Son 90 gündə Buy The News / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,55%
30 Gün$ -0,0000009928-15,61%
60 Gün$ -0,0000014273-22,44%
90 Gün$ 0--

Buy The News (NEWS) Nədir?

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Buy The News (NEWS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Buy The News Qiymət Proqnozu (USD)

Buy The News (NEWS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Buy The News (NEWS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Buy The News üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Buy The News qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NEWS Aktivindən Yerli Valyutalara

Buy The News (NEWS) Tokenomikası

Buy The News (NEWS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NEWS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Buy The News (NEWS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Buy The News (NEWS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NEWS qiyməti 0,00000636 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NEWS / USD cari qiyməti nədir?
NEWS / USD cari qiyməti $ 0,00000636 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Buy The News üçün bazar dəyəri nədir?
NEWS üçün bazar dəyəri $ 6,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NEWS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NEWS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,98M USD təşkil edir.
NEWS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NEWS ATH qiyməti olan 0,00022865 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NEWS qiyməti (ATL) nədir?
NEWS ATL qiyməti olan 0,00000626 USD dəyərinə endi.
NEWS ticarət həcmi nədir?
NEWS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
NEWS bu il daha da yüksələcək?
NEWS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NEWS qiymət proqnozuna baxın.
Buy The News (NEWS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

