Bux The Rabbit (BUX) Canlı Qiymət Qrafiki
Bux The Rabbit (BUX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00005882
24 saat Aşağı
24 saat Aşağı
$ 0,00006899
24 saat Yüksək
24 saat Yüksək

$ 0,00005882
$ 0,00005882$ 0,00005882

$ 0,00006899
$ 0,00006899$ 0,00006899

$ 0,00073564
$ 0,00073564$ 0,00073564

$ 0,00001685
$ 0,00001685$ 0,00001685

+0,64%

-10,04%

-56,07%

-56,07%

Bux The Rabbit (BUX) canlı qiyməti $0,00006106. BUX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00005882 və ən yüksək $ 0,00006899 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BUX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00073564, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001685 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BUX son bir saat ərzində +0,64%, 24 saat ərzində -10,04% və son 7 gündə isə -56,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bux The Rabbit (BUX) Bazar Məlumatları

$ 61,06K
$ 61,06K$ 61,06K

--
----

$ 61,06K
$ 61,06K$ 61,06K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Bux The Rabbit üzrə cari Bazar Dəyəri $ 61,06K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BUX üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 61,06K təşkil edir.

Bux The Rabbit (BUX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bux The Rabbit / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bux The Rabbit / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000526828.
Son 60 gündə Bux The Rabbit / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bux The Rabbit / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-10,04%
30 Gün$ -0,0000526828-86,28%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bux The Rabbit (BUX) Nədir?

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bux The Rabbit (BUX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bux The Rabbit Qiymət Proqnozu (USD)

Bux The Rabbit (BUX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bux The Rabbit (BUX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bux The Rabbit üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bux The Rabbit qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BUX Aktivindən Yerli Valyutalara

Bux The Rabbit (BUX) Tokenomikası

Bux The Rabbit (BUX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BUX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bux The Rabbit (BUX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bux The Rabbit (BUX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BUX qiyməti 0,00006106 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BUX / USD cari qiyməti nədir?
BUX / USD cari qiyməti $ 0,00006106 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bux The Rabbit üçün bazar dəyəri nədir?
BUX üçün bazar dəyəri $ 61,06K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BUX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BUX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
BUX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BUX ATH qiyməti olan 0,00073564 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BUX qiyməti (ATL) nədir?
BUX ATL qiyməti olan 0,00001685 USD dəyərinə endi.
BUX ticarət həcmi nədir?
BUX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BUX bu il daha da yüksələcək?
BUX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BUX qiymət proqnozuna baxın.
Bux The Rabbit (BUX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

