Bugünkü canlı Burning Jup qiyməti 0,00273072 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BURN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BURN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BURN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BURN Qiymət Məlumatları

BURN Rəsmi Veb-saytı

BURN Tokenomikası

BURN Qiymət Proqnozu

Burning Jup Logosu

Burning Jup Qiyməti (BURN)

Siyahıya alınmadı

1 BURN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00273096
-9,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Burning Jup (BURN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:46:38 (UTC+8)

Burning Jup (BURN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00272346
24 saat Aşağı
$ 0,00302185
24 saat Yüksək

$ 0,00272346
$ 0,00302185
$ 0,00350848
$ 0,00082187
-0,17%

-9,17%

+23,15%

+23,15%

Burning Jup (BURN) canlı qiyməti $0,00273072. BURN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00272346 və ən yüksək $ 0,00302185 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BURN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00350848, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00082187 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BURN son bir saat ərzində -0,17%, 24 saat ərzində -9,17% və son 7 gündə isə +23,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Burning Jup (BURN) Bazar Məlumatları

$ 198,21K
--
$ 266,48K
72,58M
97.577.451,35152
Burning Jup üzrə cari Bazar Dəyəri $ 198,21K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BURN üzrə dövriyyədə olan təklif 72,58M, ümumi təklif isə 97577451.35152 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 266,48K təşkil edir.

Burning Jup (BURN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Burning Jup / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000275753921928145.
Son 30 gündə Burning Jup / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0049701269.
Son 60 gündə Burning Jup / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Burning Jup / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000275753921928145-9,17%
30 Gün$ +0,0049701269+182,01%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Burning Jup (BURN) Nədir?

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

Burning Jup (BURN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Burning Jup Qiymət Proqnozu (USD)

Burning Jup (BURN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Burning Jup (BURN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Burning Jup üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Burning Jup qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BURN Aktivindən Yerli Valyutalara

Burning Jup (BURN) Tokenomikası

Burning Jup (BURN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BURN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Burning Jup (BURN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Burning Jup (BURN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BURN qiyməti 0,00273072 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BURN / USD cari qiyməti nədir?
BURN / USD cari qiyməti $ 0,00273072 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Burning Jup üçün bazar dəyəri nədir?
BURN üçün bazar dəyəri $ 198,21K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BURN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BURN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 72,58M USD təşkil edir.
BURN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BURN ATH qiyməti olan 0,00350848 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BURN qiyməti (ATL) nədir?
BURN ATL qiyməti olan 0,00082187 USD dəyərinə endi.
BURN ticarət həcmi nədir?
BURN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BURN bu il daha da yüksələcək?
BURN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BURN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:46:38 (UTC+8)

Burning Jup (BURN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

