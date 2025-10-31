Bugünkü canlı Bullish Degen qiyməti 0.01348602 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BULLISH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BULLISH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bullish Degen qiyməti 0.01348602 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BULLISH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BULLISH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:46:06 (UTC+8)

Bullish Degen (BULLISH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.01201174
$ 0.01201174$ 0.01201174
24 saat Aşağı
$ 0.01516559
$ 0.01516559$ 0.01516559
24 saat Yüksək

$ 0.01201174
$ 0.01201174$ 0.01201174

$ 0.01516559
$ 0.01516559$ 0.01516559

$ 0.0154465
$ 0.0154465$ 0.0154465

$ 0.00120856
$ 0.00120856$ 0.00120856

+3.77%

+0.57%

+38.07%

+38.07%

Bullish Degen (BULLISH) canlı qiyməti $0.01348602. BULLISH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.01201174 və ən yüksək $ 0.01516559 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BULLISH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.0154465, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00120856 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BULLISH son bir saat ərzində +3.77%, 24 saat ərzində +0.57% və son 7 gündə isə +38.07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bullish Degen (BULLISH) Bazar Məlumatları

$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M

$ 448.88K
$ 448.88K$ 448.88K

$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bullish Degen üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13.49M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 448.88K təşkil edir. BULLISH üzrə dövriyyədə olan təklif 1.00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13.49M təşkil edir.

Bullish Degen (BULLISH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bullish Degen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bullish Degen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Bullish Degen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bullish Degen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0.57%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bullish Degen (BULLISH) Nədir?

Bullish Degen (BULLISH) is a community-driven meme token on Solana that represents the optimistic and risk-taking spirit of crypto culture. The project’s purpose is to unite holders around the shared mantra of “staying bullish” regardless of market conditions. Its utility is cultural and social: driving engagement through memes, community events, and digital identity as a “bullish degen” within the Solana ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bullish Degen (BULLISH) Mənbəyi

Bullish Degen Qiymət Proqnozu (USD)

Bullish Degen (BULLISH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bullish Degen (BULLISH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bullish Degen üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bullish Degen (BULLISH) Tokenomikası

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bullish Degen (BULLISH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bullish Degen (BULLISH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BULLISH qiyməti 0.01348602 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BULLISH / USD cari qiyməti nədir?
BULLISH / USD cari qiyməti $ 0.01348602 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bullish Degen üçün bazar dəyəri nədir?
BULLISH üçün bazar dəyəri $ 13.49M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BULLISH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BULLISH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1.00B USD təşkil edir.
BULLISH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BULLISH ATH qiyməti olan 0.0154465 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BULLISH qiyməti (ATL) nədir?
BULLISH ATL qiyməti olan 0.00120856 USD dəyərinə endi.
BULLISH ticarət həcmi nədir?
BULLISH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 448.88K USD.
BULLISH bu il daha da yüksələcək?
BULLISH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BULLISH qiymət proqnozuna baxın.
Bullish Degen (BULLISH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

