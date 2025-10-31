Bugünkü canlı Bull Pepe qiyməti 0,00001212 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BULLPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BULLPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bull Pepe qiyməti 0,00001212 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BULLPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BULLPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bull Pepe Logosu

Bull Pepe Qiyməti (BULLPEPE)

Siyahıya alınmadı

1 BULLPEPE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-30,00%1D
mexc
USD
Bull Pepe (BULLPEPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Bull Pepe (BULLPEPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+3,58%

-29,33%

-53,98%

-53,98%

Bull Pepe (BULLPEPE) canlı qiyməti $0,00001212. BULLPEPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001067 və ən yüksək $ 0,00001733 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BULLPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00088808, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001067 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BULLPEPE son bir saat ərzində +3,58%, 24 saat ərzində -29,33% və son 7 gündə isə -53,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bull Pepe (BULLPEPE) Bazar Məlumatları

--
----

Bull Pepe üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BULLPEPE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,85K təşkil edir.

Bull Pepe (BULLPEPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bull Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bull Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000075045.
Son 60 gündə Bull Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000082486.
Son 90 gündə Bull Pepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-29,33%
30 Gün$ -0,0000075045-61,91%
60 Gün$ -0,0000082486-68,05%
90 Gün$ 0--

Bull Pepe (BULLPEPE) Nədir?

Bull Pepe is Matt Furie’s original Pepe in his rarest form — the unstoppable green bull, as seen at the top of the official Pepe website. He’s not just a meme, he’s a symbol of conviction, strength, and market resilience. As the most memeable bull in existence, Bull Pepe now charges forward on Base Chain, uniting degens through culture, humor, and onchain memes. Run with Bull Pepe this coming Bull Run.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bull Pepe (BULLPEPE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bull Pepe Qiymət Proqnozu (USD)

Bull Pepe (BULLPEPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bull Pepe (BULLPEPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bull Pepe üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bull Pepe qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BULLPEPE Aktivindən Yerli Valyutalara

Bull Pepe (BULLPEPE) Tokenomikası

Bull Pepe (BULLPEPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BULLPEPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bull Pepe (BULLPEPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bull Pepe (BULLPEPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BULLPEPE qiyməti 0,00001212 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BULLPEPE / USD cari qiyməti nədir?
BULLPEPE / USD cari qiyməti $ 0,00001212 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bull Pepe üçün bazar dəyəri nədir?
BULLPEPE üçün bazar dəyəri $ 11,85K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BULLPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BULLPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
BULLPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BULLPEPE ATH qiyməti olan 0,00088808 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BULLPEPE qiyməti (ATL) nədir?
BULLPEPE ATL qiyməti olan 0,00001067 USD dəyərinə endi.
BULLPEPE ticarət həcmi nədir?
BULLPEPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BULLPEPE bu il daha da yüksələcək?
BULLPEPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BULLPEPE qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

