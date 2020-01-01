Bugs Bunny (BUGS) Tokenomikası
Bugs Bunny (BUGS) Məlumatları
The Bugs Bunny Token ($BUGS) was born out of a shared vision among a group of crypto enthusiasts who are drawn together by their love of the childhood cartoon show „Looney Tunes“ and crypto. With this new cryptocurrency, the main character of the popular childhood series comes back to life and brings all his joy and nostalgia under the stressful life of a crypto investor. To that end, the currency manages to achieve price growth due to its large community and appeal, putting its followers financially in a great direction.
The max supply of the token is exactly 100.00.000 and total supply is 60.548.000. By providing an extremely low market cap and low token supply, the team aims to reward early investors with huge price increases over the coming years.
Bugs Bunny (BUGS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Bugs Bunny (BUGS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Bugs Bunny (BUGS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Bugs Bunny (BUGS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BUGS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BUGS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
