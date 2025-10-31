Bugünkü canlı Bucket Protocol BUCK Stablecoin qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BUCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BUCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bucket Protocol BUCK Stablecoin qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BUCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BUCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BUCK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BUCK Qiymət Məlumatları

BUCK Whitepaper

BUCK Rəsmi Veb-saytı

BUCK Tokenomikası

BUCK Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Logosu

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Qiyməti (BUCK)

Siyahıya alınmadı

1 BUCK / USD Canlı Qiyməti:

$1.002
$1.002$1.002
+0.20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:45:35 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.992331
$ 0.992331$ 0.992331
24 saat Aşağı
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
24 saat Yüksək

$ 0.992331
$ 0.992331$ 0.992331

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+0.16%

+0.06%

+0.06%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) canlı qiyməti $1. BUCK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.992331 və ən yüksək $ 1.013 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BUCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1.23, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BUCK son bir saat ərzində +0.08%, 24 saat ərzində +0.16% və son 7 gündə isə +0.06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Bazar Məlumatları

$ 38.33M
$ 38.33M$ 38.33M

--
----

$ 38.33M
$ 38.33M$ 38.33M

38.27M
38.27M 38.27M

38,267,760.57377206
38,267,760.57377206 38,267,760.57377206

Bucket Protocol BUCK Stablecoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 38.33M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BUCK üzrə dövriyyədə olan təklif 38.27M, ümumi təklif isə 38267760.57377206 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 38.33M təşkil edir.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.00156895.
Son 30 gündə Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0017598000.
Son 60 gündə Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0005426000.
Son 90 gündə Bucket Protocol BUCK Stablecoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0008666111301017.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0.00156895+0.16%
30 Gün$ +0.0017598000+0.18%
60 Gün$ +0.0005426000+0.05%
90 Gün$ +0.0008666111301017+0.09%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Nədir?

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Qiymət Proqnozu (USD)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bucket Protocol BUCK Stablecoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BUCK Aktivindən Yerli Valyutalara

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Tokenomikası

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BUCK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BUCK qiyməti 1.0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BUCK / USD cari qiyməti nədir?
BUCK / USD cari qiyməti $ 1.0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bucket Protocol BUCK Stablecoin üçün bazar dəyəri nədir?
BUCK üçün bazar dəyəri $ 38.33M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BUCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BUCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 38.27M USD təşkil edir.
BUCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BUCK ATH qiyməti olan 1.23 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BUCK qiyməti (ATL) nədir?
BUCK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BUCK ticarət həcmi nədir?
BUCK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BUCK bu il daha da yüksələcək?
BUCK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BUCK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:45:35 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110,117.08
$110,117.08$110,117.08

+2.23%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,866.52
$3,866.52$3,866.52

+2.45%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

+15.76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+0.86%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,866.52
$3,866.52$3,866.52

+2.45%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110,117.08
$110,117.08$110,117.08

+2.23%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+0.86%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4902
$2.4902$2.4902

+1.48%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18606
$0.18606$0.18606

+2.98%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.002935
$0.002935$0.002935

-41.30%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00921
$0.00921$0.00921

-7.90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002724
$0.0002724$0.0002724

+335.84%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0028998
$0.0028998$0.0028998

+3,122.00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0640
$0.0640$0.0640

+1,900.00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000034999
$0.0000000000000000000000034999$0.0000000000000000000000034999

+599.98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.31364
$0.31364$0.31364

+152.75%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0.037601
$0.037601$0.037601

+101.93%