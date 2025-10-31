Bugünkü canlı BTC Bull Token qiyməti 0,00771476 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTCBULL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTCBULL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BTC Bull Token qiyməti 0,00771476 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTCBULL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTCBULL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BTCBULL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BTCBULL Qiymət Məlumatları

BTCBULL Rəsmi Veb-saytı

BTCBULL Tokenomikası

BTCBULL Qiymət Proqnozu

BTC Bull Token Logosu

BTC Bull Token Qiyməti (BTCBULL)

1 BTCBULL / USD Canlı Qiyməti:

$0,00771476
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
BTC Bull Token (BTCBULL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:20:02 (UTC+8)

BTC Bull Token (BTCBULL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00771476
24 saat Aşağı
$ 0,00771476
24 saat Yüksək

$ 0,00771476
$ 0,00771476
$ 0,241602
$ 0
--

0,00%

+0,93%

+0,93%

BTC Bull Token (BTCBULL) canlı qiyməti $0,00771476. BTCBULL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00771476 və ən yüksək $ 0,00771476 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BTCBULL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,241602, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BTCBULL son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə +0,93% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BTC Bull Token (BTCBULL) Bazar Məlumatları

$ 771,48K
--
$ 771,48K
100,00M
100.000.000,0
BTC Bull Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 771,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BTCBULL üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 771,48K təşkil edir.

BTC Bull Token (BTCBULL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BTC Bull Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə BTC Bull Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,5086004595.
Son 60 gündə BTC Bull Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BTC Bull Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,5086004595+6.592,56%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BTC Bull Token (BTCBULL) Nədir?

BTC Bull Token is about rallying a community around Bitcoin’s long-term adoption and reflecting that conviction in concrete token mechanics. Rather than relying only on memes, the project sets public BTC price checkpoints and ties them to on-chain events that holders can verify. As BTC advances toward each milestone, $BTCBULL actions follow a published playbook: supply burns to create a deflationary effect and BTC airdrops to reward committed participants who meet eligibility criteria. The aim is not to forecast or guarantee performance, but to direct community energy into transparent, rule-driven moments that celebrate Bitcoin’s progress and give holders structured ways to participate in the narrative without making financial promises.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BTC Bull Token (BTCBULL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BTC Bull Token Qiymət Proqnozu (USD)

BTC Bull Token (BTCBULL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BTC Bull Token (BTCBULL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BTC Bull Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BTC Bull Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BTCBULL Aktivindən Yerli Valyutalara

BTC Bull Token (BTCBULL) Tokenomikası

BTC Bull Token (BTCBULL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BTCBULL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BTC Bull Token (BTCBULL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BTC Bull Token (BTCBULL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BTCBULL qiyməti 0,00771476 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BTCBULL / USD cari qiyməti nədir?
BTCBULL / USD cari qiyməti $ 0,00771476 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BTC Bull Token üçün bazar dəyəri nədir?
BTCBULL üçün bazar dəyəri $ 771,48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BTCBULL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BTCBULL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
BTCBULL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BTCBULL ATH qiyməti olan 0,241602 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BTCBULL qiyməti (ATL) nədir?
BTCBULL ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BTCBULL ticarət həcmi nədir?
BTCBULL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BTCBULL bu il daha da yüksələcək?
BTCBULL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BTCBULL qiymət proqnozuna baxın.
BTC Bull Token (BTCBULL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

