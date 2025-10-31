Bugünkü canlı Browsr AI qiyməti 0,00352982 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BRWS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BRWS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Browsr AI qiyməti 0,00352982 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BRWS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BRWS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BRWS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BRWS Qiymət Məlumatları

BRWS Whitepaper

BRWS Rəsmi Veb-saytı

BRWS Tokenomikası

BRWS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Browsr AI Logosu

Browsr AI Qiyməti (BRWS)

Siyahıya alınmadı

1 BRWS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00352982
$0,00352982$0,00352982
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Browsr AI (BRWS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:54 (UTC+8)

Browsr AI (BRWS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04742989
$ 0,04742989$ 0,04742989

$ 0,00327585
$ 0,00327585$ 0,00327585

--

--

0,00%

0,00%

Browsr AI (BRWS) canlı qiyməti $0,00352982. BRWS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BRWS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04742989, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00327585 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BRWS son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Browsr AI (BRWS) Bazar Məlumatları

$ 17,88K
$ 17,88K$ 17,88K

--
----

$ 35,30K
$ 35,30K$ 35,30K

5,07M
5,07M 5,07M

10.000.000,0
10.000.000,0 10.000.000,0

Browsr AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,88K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BRWS üzrə dövriyyədə olan təklif 5,07M, ümumi təklif isə 10000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 35,30K təşkil edir.

Browsr AI (BRWS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Browsr AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Browsr AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001115409.
Son 60 gündə Browsr AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004265441.
Son 90 gündə Browsr AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,011214544125591897.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0001115409-3,15%
60 Gün$ -0,0004265441-12,08%
90 Gün$ -0,011214544125591897-76,05%

Browsr AI (BRWS) Nədir?

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Browsr AI (BRWS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Browsr AI Qiymət Proqnozu (USD)

Browsr AI (BRWS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Browsr AI (BRWS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Browsr AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Browsr AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BRWS Aktivindən Yerli Valyutalara

Browsr AI (BRWS) Tokenomikası

Browsr AI (BRWS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BRWS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Browsr AI (BRWS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Browsr AI (BRWS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BRWS qiyməti 0,00352982 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BRWS / USD cari qiyməti nədir?
BRWS / USD cari qiyməti $ 0,00352982 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Browsr AI üçün bazar dəyəri nədir?
BRWS üçün bazar dəyəri $ 17,88K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BRWS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BRWS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,07M USD təşkil edir.
BRWS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BRWS ATH qiyməti olan 0,04742989 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BRWS qiyməti (ATL) nədir?
BRWS ATL qiyməti olan 0,00327585 USD dəyərinə endi.
BRWS ticarət həcmi nədir?
BRWS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BRWS bu il daha da yüksələcək?
BRWS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BRWS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:54 (UTC+8)

Browsr AI (BRWS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.770,05
$109.770,05$109.770,05

+1,91%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,08
$3.841,08$3.841,08

+1,78%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03024
$0,03024$0,03024

+20,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,08
$3.841,08$3.841,08

+1,78%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.770,05
$109.770,05$109.770,05

+1,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,31
$186,31$186,31

+0,66%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4919
$2,4919$2,4919

+1,55%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18515
$0,18515$0,18515

+2,47%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003442
$0,003442$0,003442

-31,16%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01009
$0,01009$0,01009

+0,90%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0441
$0,0441$0,0441

+1.278,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000014530
$0,0000000000000000000000014530$0,0000000000000000000000014530

+190,60%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000104
$0,000000000000000000000104$0,000000000000000000000104

+121,27%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0038889
$0,0038889$0,0038889

+95,52%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,23527
$0,23527$0,23527

+89,59%