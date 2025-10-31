Bugünkü canlı BRO on BASE qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BRO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BRO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BRO on BASE qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BRO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BRO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BRO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BRO Qiymət Məlumatları

BRO Rəsmi Veb-saytı

BRO Tokenomikası

BRO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

BRO on BASE Logosu

BRO on BASE Qiyməti (BRO)

Siyahıya alınmadı

1 BRO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
BRO on BASE (BRO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:46 (UTC+8)

BRO on BASE (BRO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,24%

-2,20%

-16,92%

-16,92%

BRO on BASE (BRO) canlı qiyməti --. BRO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BRO son bir saat ərzində -0,24%, 24 saat ərzində -2,20% və son 7 gündə isə -16,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BRO on BASE (BRO) Bazar Məlumatları

$ 14,92K
$ 14,92K$ 14,92K

--
----

$ 16,31K
$ 16,31K$ 16,31K

900,07M
900,07M 900,07M

984.032.153,0
984.032.153,0 984.032.153,0

BRO on BASE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,92K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BRO üzrə dövriyyədə olan təklif 900,07M, ümumi təklif isə 984032153.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,31K təşkil edir.

BRO on BASE (BRO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BRO on BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BRO on BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə BRO on BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BRO on BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,20%
30 Gün$ 0-37,02%
60 Gün$ 0-21,70%
90 Gün$ 0--

BRO on BASE (BRO) Nədir?

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BRO on BASE (BRO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BRO on BASE Qiymət Proqnozu (USD)

BRO on BASE (BRO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BRO on BASE (BRO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BRO on BASE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BRO on BASE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BRO Aktivindən Yerli Valyutalara

BRO on BASE (BRO) Tokenomikası

BRO on BASE (BRO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BRO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BRO on BASE (BRO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BRO on BASE (BRO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BRO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BRO / USD cari qiyməti nədir?
BRO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BRO on BASE üçün bazar dəyəri nədir?
BRO üçün bazar dəyəri $ 14,92K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 900,07M USD təşkil edir.
BRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BRO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BRO qiyməti (ATL) nədir?
BRO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BRO ticarət həcmi nədir?
BRO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BRO bu il daha da yüksələcək?
BRO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BRO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:46 (UTC+8)

BRO on BASE (BRO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.776,36
$109.776,36$109.776,36

+1,92%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,08
$3.841,08$3.841,08

+1,78%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03024
$0,03024$0,03024

+20,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,29
$186,29$186,29

+0,65%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,08
$3.841,08$3.841,08

+1,78%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.776,36
$109.776,36$109.776,36

+1,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,29
$186,29$186,29

+0,65%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4916
$2,4916$2,4916

+1,54%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18514
$0,18514$0,18514

+2,47%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003442
$0,003442$0,003442

-31,16%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01009
$0,01009$0,01009

+0,90%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0441
$0,0441$0,0441

+1.278,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000014203
$0,0000000000000000000000014203$0,0000000000000000000000014203

+184,06%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000104
$0,000000000000000000000104$0,000000000000000000000104

+121,27%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0038974
$0,0038974$0,0038974

+95,94%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,23507
$0,23507$0,23507

+89,43%