Brilliant Crypto Token (BRIL) Tokenomikası

Brilliant Crypto Token (BRIL) Tokenomikası

Brilliant Crypto Token (BRIL) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Brilliant Crypto Token (BRIL) Məlumatları

The “Brilliant Crypto Token (BRIL)” is a utility token that can be used within the blockchain game “Brilliantcrypto”. The “Brilliantcrypto” allows users to purchase pickaxes (NFT) for gameplay, gems (NFT) that can be traded in-game, and other uses such as pickaxe recovery and leveling up. BRIL can also be earned by mining in gameplay.

In recent years, Play to Earn games have begun to attract attention as a model for earning money while playing, but there are concerns that the system is unsustainable because it is easy for the first player to profit. Brilliantcrypto” aims to solve the sustainability issues of Play to Earn games by introducing a new model called ‘Proof of Gaming’ inspired by Bitcoin.

Rəsmi Veb-sayt:
https://brilliantcrypto.net/
Whitepaper:
https://brilliantcrypto.net/whitepaper/project/index.php

Brilliant Crypto Token (BRIL) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Brilliant Crypto Token (BRIL) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 24,75M
$ 24,75M$ 24,75M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,072473
$ 0,072473$ 0,072473
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,01963049
$ 0,01963049$ 0,01963049
Cari Qiymət:
$ 0,02474861
$ 0,02474861$ 0,02474861

Brilliant Crypto Token (BRIL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Brilliant Crypto Token (BRIL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BRIL token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BRIL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BRIL tokenomikasını başa düşdünüzsə, BRIL tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

BRIL Qiymət Proqnozu

BRIL kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BRIL qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.