BRICS Chain (BRICS) Tokenomikası

BRICS Chain (BRICS) Tokenomikası

BRICS Chain (BRICS) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

BRICS Chain (BRICS) Məlumatları

BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency.

The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.

Rəsmi Veb-sayt:
https://bricschain.org/
Whitepaper:
https://wallet.bricschain.org/white-paper

BRICS Chain (BRICS) Tokenomikası və Qiymət Analizi

BRICS Chain (BRICS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 20,19B
$ 20,19B$ 20,19B
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 316,56
$ 316,56$ 316,56
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,67675
$ 0,67675$ 0,67675
Cari Qiymət:
$ 20,19
$ 20,19$ 20,19

BRICS Chain (BRICS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

BRICS Chain (BRICS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BRICS token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BRICS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BRICS tokenomikasını başa düşdünüzsə, BRICS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

BRICS Qiymət Proqnozu

BRICS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BRICS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.