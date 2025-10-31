Bugünkü canlı BRIAH qiyməti 0,00023168 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BRIAH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BRIAH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BRIAH qiyməti 0,00023168 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BRIAH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BRIAH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BRIAH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BRIAH Qiymət Məlumatları

BRIAH Tokenomikası

BRIAH Qiymət Proqnozu

BRIAH Logosu

BRIAH Qiyməti (BRIAH)

1 BRIAH / USD Canlı Qiyməti:

$0,0002331
$0,0002331$0,0002331
-6,90%1D
BRIAH (BRIAH) Canlı Qiymət Qrafiki
BRIAH (BRIAH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00022567
$ 0,00022567$ 0,00022567
24 saat Aşağı
$ 0,0002537
$ 0,0002537$ 0,0002537
24 saat Yüksək

$ 0,00022567
$ 0,00022567$ 0,00022567

$ 0,0002537
$ 0,0002537$ 0,0002537

$ 0,00361951
$ 0,00361951$ 0,00361951

$ 0,00015195
$ 0,00015195$ 0,00015195

+1,28%

-7,76%

+39,80%

+39,80%

BRIAH (BRIAH) canlı qiyməti $0,00023168. BRIAH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00022567 və ən yüksək $ 0,0002537 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BRIAH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00361951, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00015195 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BRIAH son bir saat ərzində +1,28%, 24 saat ərzində -7,76% və son 7 gündə isə +39,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BRIAH (BRIAH) Bazar Məlumatları

$ 228,81K
$ 228,81K$ 228,81K

--
----

$ 228,81K
$ 228,81K$ 228,81K

996,97M
996,97M 996,97M

996.966.560,285
996.966.560,285 996.966.560,285

BRIAH üzrə cari Bazar Dəyəri $ 228,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BRIAH üzrə dövriyyədə olan təklif 996,97M, ümumi təklif isə 996966560.285 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 228,81K təşkil edir.

BRIAH (BRIAH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BRIAH / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BRIAH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000410927.
Son 60 gündə BRIAH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001400894.
Son 90 gündə BRIAH / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,76%
30 Gün$ -0,0000410927-17,73%
60 Gün$ -0,0001400894-60,46%
90 Gün$ 0--

BRIAH (BRIAH) Nədir?

Briah Meme Coin is a bold, community-driven project tokenizing Briah, the spirited dog of adventure capitalist Briah Rackham Rishel, a PulseChain champion. Launched on PUMP.tires, PulseChain’s answer to Pump.fun, this zero-tax token with a burnt liquidity pool ensures fairness and trust. With a 1 billion token supply, Briah Meme Coin embraces an army theme, depicting Briah as a fearless, camo-clad pup leading the charge to become the #1 dog-themed coin on PulseChain’s fast, low-cost blockchain. The project reflects Rishel’s daring crypto vision and the community’s adoration for Briah, whose loyal, tenacious spirit makes it the perfect mascot. Fans rally behind Briah’s mission, fueled by memes and community hype on X, aiming to dominate the 2025 meme coin scene with grit, unity, and puppy power!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BRIAH Qiymət Proqnozu (USD)

BRIAH (BRIAH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BRIAH (BRIAH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BRIAH üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BRIAH qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BRIAH Aktivindən Yerli Valyutalara

BRIAH (BRIAH) Tokenomikası

BRIAH (BRIAH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BRIAH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BRIAH (BRIAH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BRIAH (BRIAH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BRIAH qiyməti 0,00023168 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BRIAH / USD cari qiyməti nədir?
BRIAH / USD cari qiyməti $ 0,00023168 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BRIAH üçün bazar dəyəri nədir?
BRIAH üçün bazar dəyəri $ 228,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BRIAH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BRIAH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 996,97M USD təşkil edir.
BRIAH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BRIAH ATH qiyməti olan 0,00361951 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BRIAH qiyməti (ATL) nədir?
BRIAH ATL qiyməti olan 0,00015195 USD dəyərinə endi.
BRIAH ticarət həcmi nədir?
BRIAH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BRIAH bu il daha da yüksələcək?
BRIAH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BRIAH qiymət proqnozuna baxın.
BRIAH (BRIAH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

