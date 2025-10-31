Bugünkü canlı bozo the bull qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOZO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOZO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı bozo the bull qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOZO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOZO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BOZO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BOZO Qiymət Məlumatları

BOZO Rəsmi Veb-saytı

BOZO Tokenomikası

BOZO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

bozo the bull Logosu

bozo the bull Qiyməti (BOZO)

Siyahıya alınmadı

1 BOZO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
bozo the bull (BOZO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:17 (UTC+8)

bozo the bull (BOZO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00106071
$ 0,00106071$ 0,00106071

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

-2,45%

-5,04%

-5,04%

bozo the bull (BOZO) canlı qiyməti --. BOZO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOZO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00106071, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOZO son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində -2,45% və son 7 gündə isə -5,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

bozo the bull (BOZO) Bazar Məlumatları

$ 11,87K
$ 11,87K$ 11,87K

--
----

$ 11,87K
$ 11,87K$ 11,87K

999,71M
999,71M 999,71M

999.710.926,974328
999.710.926,974328 999.710.926,974328

bozo the bull üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BOZO üzrə dövriyyədə olan təklif 999,71M, ümumi təklif isə 999710926.974328 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,87K təşkil edir.

bozo the bull (BOZO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində bozo the bull / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə bozo the bull / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə bozo the bull / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə bozo the bull / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,45%
30 Gün$ 0-40,30%
60 Gün$ 0-47,17%
90 Gün$ 0--

bozo the bull (BOZO) Nədir?

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

bozo the bull (BOZO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

bozo the bull Qiymət Proqnozu (USD)

bozo the bull (BOZO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? bozo the bull (BOZO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? bozo the bull üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

bozo the bull qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BOZO Aktivindən Yerli Valyutalara

bozo the bull (BOZO) Tokenomikası

bozo the bull (BOZO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOZO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: bozo the bull (BOZO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü bozo the bull (BOZO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOZO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOZO / USD cari qiyməti nədir?
BOZO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
bozo the bull üçün bazar dəyəri nədir?
BOZO üçün bazar dəyəri $ 11,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOZO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOZO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,71M USD təşkil edir.
BOZO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOZO ATH qiyməti olan 0,00106071 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOZO qiyməti (ATL) nədir?
BOZO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BOZO ticarət həcmi nədir?
BOZO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BOZO bu il daha da yüksələcək?
BOZO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOZO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:17 (UTC+8)

bozo the bull (BOZO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.779,21
$109.779,21$109.779,21

+1,92%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,93
$3.840,93$3.840,93

+1,77%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03024
$0,03024$0,03024

+20,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,29
$186,29$186,29

+0,65%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,93
$3.840,93$3.840,93

+1,77%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.779,21
$109.779,21$109.779,21

+1,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,29
$186,29$186,29

+0,65%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4919
$2,4919$2,4919

+1,55%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18516
$0,18516$0,18516

+2,48%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003442
$0,003442$0,003442

-31,16%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01009
$0,01009$0,01009

+0,90%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0441
$0,0441$0,0441

+1.278,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000017299
$0,0000000000000000000000017299$0,0000000000000000000000017299

+245,98%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000104
$0,000000000000000000000104$0,000000000000000000000104

+121,27%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0038912
$0,0038912$0,0038912

+95,63%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,23614
$0,23614$0,23614

+90,29%