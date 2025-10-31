Bugünkü canlı Botanix Staked Bitcoin qiyməti 111.337 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STBTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STBTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Botanix Staked Bitcoin qiyməti 111.337 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STBTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STBTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STBTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STBTC Qiymət Məlumatları

STBTC Rəsmi Veb-saytı

STBTC Tokenomikası

STBTC Qiymət Proqnozu

Botanix Staked Bitcoin Logosu

Botanix Staked Bitcoin Qiyməti (STBTC)

Siyahıya alınmadı

1 STBTC / USD Canlı Qiyməti:

$111.337
$111.337$111.337
+1,10%1D
mexc
USD
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Canlı Qiymət Qrafiki
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 107.894
$ 107.894$ 107.894
24 saat Aşağı
$ 112.447
$ 112.447$ 112.447
24 saat Yüksək

$ 107.894
$ 107.894$ 107.894

$ 112.447
$ 112.447$ 112.447

$ 128.136
$ 128.136$ 128.136

$ 105.793
$ 105.793$ 105.793

+0,88%

+1,19%

-0,59%

-0,59%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) canlı qiyməti $111.337. STBTC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 107.894 və ən yüksək $ 112.447 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 128.136, ən aşağı qiyməti isə $ 105.793 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STBTC son bir saat ərzində +0,88%, 24 saat ərzində +1,19% və son 7 gündə isə -0,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Bazar Məlumatları

$ 11,01M
$ 11,01M$ 11,01M

--
----

$ 11,01M
$ 11,01M$ 11,01M

98,89
98,89 98,89

98,890979472175
98,890979472175 98,890979472175

Botanix Staked Bitcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,01M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STBTC üzrə dövriyyədə olan təklif 98,89, ümumi təklif isə 98.890979472175 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,01M təşkil edir.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Botanix Staked Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +1.307,7.
Son 30 gündə Botanix Staked Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -3.912,7495921000.
Son 60 gündə Botanix Staked Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +3.712,1203181000.
Son 90 gündə Botanix Staked Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -4.081,3218496712.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +1.307,7+1,19%
30 Gün$ -3.912,7495921000-3,51%
60 Gün$ +3.712,1203181000+3,33%
90 Gün$ -4.081,3218496712-3,53%

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Botanix Staked Bitcoin Qiymət Proqnozu (USD)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Botanix Staked Bitcoin (STBTC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Botanix Staked Bitcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Botanix Staked Bitcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STBTC Aktivindən Yerli Valyutalara

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Tokenomikası

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STBTC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Botanix Staked Bitcoin (STBTC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STBTC qiyməti 111.337 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STBTC / USD cari qiyməti nədir?
STBTC / USD cari qiyməti $ 111.337 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Botanix Staked Bitcoin üçün bazar dəyəri nədir?
STBTC üçün bazar dəyəri $ 11,01M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 98,89 USD təşkil edir.
STBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STBTC ATH qiyməti olan 128.136 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STBTC qiyməti (ATL) nədir?
STBTC ATL qiyməti olan 105.793 USD dəyərinə endi.
STBTC ticarət həcmi nədir?
STBTC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STBTC bu il daha da yüksələcək?
STBTC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STBTC qiymət proqnozuna baxın.
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

