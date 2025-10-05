Bugünkü canlı Boss Burger qiyməti 0,00009051 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOSSBURGER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOSSBURGER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Boss Burger qiyməti 0,00009051 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOSSBURGER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOSSBURGER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BOSSBURGER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BOSSBURGER Qiymət Məlumatları

BOSSBURGER Rəsmi Veb-saytı

BOSSBURGER Tokenomikası

BOSSBURGER Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Boss Burger Logosu

Boss Burger Qiyməti (BOSSBURGER)

Siyahıya alınmadı

1 BOSSBURGER / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+5,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:35:37 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000841
$ 0,0000841$ 0,0000841
24 saat Aşağı
$ 0,00009063
$ 0,00009063$ 0,00009063
24 saat Yüksək

$ 0,0000841
$ 0,0000841$ 0,0000841

$ 0,00009063
$ 0,00009063$ 0,00009063

$ 0,00154863
$ 0,00154863$ 0,00154863

$ 0,00002681
$ 0,00002681$ 0,00002681

+0,67%

+5,64%

+24,83%

+24,83%

Boss Burger (BOSSBURGER) canlı qiyməti $0,00009051. BOSSBURGER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000841 və ən yüksək $ 0,00009063 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOSSBURGER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00154863, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00002681 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOSSBURGER son bir saat ərzində +0,67%, 24 saat ərzində +5,64% və son 7 gündə isə +24,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Boss Burger (BOSSBURGER) Bazar Məlumatları

$ 90,29K
$ 90,29K$ 90,29K

--
----

$ 90,29K
$ 90,29K$ 90,29K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Boss Burger üzrə cari Bazar Dəyəri $ 90,29K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BOSSBURGER üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 90,29K təşkil edir.

Boss Burger (BOSSBURGER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Boss Burger / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Boss Burger / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000213917.
Son 60 gündə Boss Burger / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000717757.
Son 90 gündə Boss Burger / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001029629633605267.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+5,64%
30 Gün$ -0,0000213917-23,63%
60 Gün$ -0,0000717757-79,30%
90 Gün$ -0,0001029629633605267-53,21%

Boss Burger (BOSSBURGER) Nədir?

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Boss Burger (BOSSBURGER) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Boss Burger Qiymət Proqnozu (USD)

Boss Burger (BOSSBURGER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Boss Burger (BOSSBURGER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Boss Burger üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Boss Burger qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BOSSBURGER Aktivindən Yerli Valyutalara

Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomikası

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOSSBURGER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Boss Burger (BOSSBURGER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Boss Burger (BOSSBURGER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOSSBURGER qiyməti 0,00009051 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOSSBURGER / USD cari qiyməti nədir?
BOSSBURGER / USD cari qiyməti $ 0,00009051 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Boss Burger üçün bazar dəyəri nədir?
BOSSBURGER üçün bazar dəyəri $ 90,29K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOSSBURGER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOSSBURGER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
BOSSBURGER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOSSBURGER ATH qiyməti olan 0,00154863 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOSSBURGER qiyməti (ATL) nədir?
BOSSBURGER ATL qiyməti olan 0,00002681 USD dəyərinə endi.
BOSSBURGER ticarət həcmi nədir?
BOSSBURGER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BOSSBURGER bu il daha da yüksələcək?
BOSSBURGER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOSSBURGER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:35:37 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.