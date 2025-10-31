Bugünkü canlı Boochie by Matt Furie qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOOCHIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOOCHIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Boochie by Matt Furie qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOOCHIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOOCHIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BOOCHIE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BOOCHIE Qiymət Məlumatları

BOOCHIE Rəsmi Veb-saytı

BOOCHIE Tokenomikası

BOOCHIE Qiymət Proqnozu

Boochie by Matt Furie Logosu

Boochie by Matt Furie Qiyməti (BOOCHIE)

Siyahıya alınmadı

1 BOOCHIE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,50%1D
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:43:27 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3,41%

-1,56%

-23,05%

-23,05%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) canlı qiyməti --. BOOCHIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOOCHIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOOCHIE son bir saat ərzində -3,41%, 24 saat ərzində -1,56% və son 7 gündə isə -23,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Bazar Məlumatları

$ 122,85K
$ 122,85K$ 122,85K

--
----

$ 122,85K
$ 122,85K$ 122,85K

420,69T
420,69T 420,69T

420.690.000.000.000,0
420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Boochie by Matt Furie üzrə cari Bazar Dəyəri $ 122,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BOOCHIE üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69T, ümumi təklif isə 420690000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 122,85K təşkil edir.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Boochie by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Boochie by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Boochie by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Boochie by Matt Furie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,56%
30 Gün$ 0-36,25%
60 Gün$ 0-48,52%
90 Gün$ 0--

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Nədir?

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Boochie by Matt Furie Qiymət Proqnozu (USD)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Boochie by Matt Furie üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Boochie by Matt Furie qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BOOCHIE Aktivindən Yerli Valyutalara

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Tokenomikası

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOOCHIE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOOCHIE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOOCHIE / USD cari qiyməti nədir?
BOOCHIE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Boochie by Matt Furie üçün bazar dəyəri nədir?
BOOCHIE üçün bazar dəyəri $ 122,85K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOOCHIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOOCHIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69T USD təşkil edir.
BOOCHIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOOCHIE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOOCHIE qiyməti (ATL) nədir?
BOOCHIE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BOOCHIE ticarət həcmi nədir?
BOOCHIE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BOOCHIE bu il daha da yüksələcək?
BOOCHIE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOOCHIE qiymət proqnozuna baxın.
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

