Bugünkü canlı BonkwifAmerica qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BIF PARTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BIF PARTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BIF PARTY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BIF PARTY Qiymət Məlumatları

BIF PARTY Rəsmi Veb-saytı

BIF PARTY Tokenomikası

BIF PARTY Qiymət Proqnozu

BonkwifAmerica Logosu

BonkwifAmerica Qiyməti (BIF PARTY)

Siyahıya alınmadı

1 BIF PARTY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
BonkwifAmerica (BIF PARTY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:00 (UTC+8)

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4,52%

+4,52%

BonkwifAmerica (BIF PARTY) canlı qiyməti --. BIF PARTY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BIF PARTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BIF PARTY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +4,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Bazar Məlumatları

$ 5,53K
$ 5,53K$ 5,53K

--
----

$ 5,53K
$ 5,53K$ 5,53K

998,40M
998,40M 998,40M

998.402.063,31388
998.402.063,31388 998.402.063,31388

BonkwifAmerica üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,53K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BIF PARTY üzrə dövriyyədə olan təklif 998,40M, ümumi təklif isə 998402063.31388 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,53K təşkil edir.

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BonkwifAmerica / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BonkwifAmerica / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə BonkwifAmerica / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BonkwifAmerica / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-3,95%
60 Gün$ 0-1,18%
90 Gün$ 0--

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BonkwifAmerica Qiymət Proqnozu (USD)

BonkwifAmerica (BIF PARTY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BonkwifAmerica (BIF PARTY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BonkwifAmerica üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BonkwifAmerica qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BIF PARTY Aktivindən Yerli Valyutalara

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Tokenomikası

BonkwifAmerica (BIF PARTY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BIF PARTY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BonkwifAmerica (BIF PARTY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BonkwifAmerica (BIF PARTY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BIF PARTY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BIF PARTY / USD cari qiyməti nədir?
BIF PARTY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BonkwifAmerica üçün bazar dəyəri nədir?
BIF PARTY üçün bazar dəyəri $ 5,53K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BIF PARTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BIF PARTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,40M USD təşkil edir.
BIF PARTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BIF PARTY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BIF PARTY qiyməti (ATL) nədir?
BIF PARTY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BIF PARTY ticarət həcmi nədir?
BIF PARTY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BIF PARTY bu il daha da yüksələcək?
BIF PARTY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BIF PARTY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:19:00 (UTC+8)

BonkwifAmerica (BIF PARTY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

