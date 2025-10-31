Bugünkü canlı Bonkers Meme Token qiyməti 0,00012997 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BNKRS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BNKRS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bonkers Meme Token qiyməti 0,00012997 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BNKRS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BNKRS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bonkers Meme Token Qiyməti (BNKRS)

Siyahıya alınmadı

1 BNKRS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00012997
$0,00012997$0,00012997
+9,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bonkers Meme Token (BNKRS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:43:12 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00011489
$ 0,00011489$ 0,00011489
24 saat Aşağı
$ 0,0002129
$ 0,0002129$ 0,0002129
24 saat Yüksək

$ 0,00011489
$ 0,00011489$ 0,00011489

$ 0,0002129
$ 0,0002129$ 0,0002129

$ 0,00153231
$ 0,00153231$ 0,00153231

$ 0,00001533
$ 0,00001533$ 0,00001533

-0,00%

+9,78%

+98,08%

+98,08%

Bonkers Meme Token (BNKRS) canlı qiyməti $0,00012997. BNKRS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00011489 və ən yüksək $ 0,0002129 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BNKRS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00153231, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001533 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BNKRS son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində +9,78% və son 7 gündə isə +98,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Bazar Məlumatları

$ 73,61K
$ 73,61K$ 73,61K

--
----

$ 73,61K
$ 73,61K$ 73,61K

566,32M
566,32M 566,32M

566.321.863,056416
566.321.863,056416 566.321.863,056416

Bonkers Meme Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 73,61K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BNKRS üzrə dövriyyədə olan təklif 566,32M, ümumi təklif isə 566321863.056416 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 73,61K təşkil edir.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bonkers Meme Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bonkers Meme Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000511093.
Son 60 gündə Bonkers Meme Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000566550.
Son 90 gündə Bonkers Meme Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004002845504484834.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+9,78%
30 Gün$ -0,0000511093-39,32%
60 Gün$ -0,0000566550-43,59%
90 Gün$ -0,0004002845504484834-75,48%

Bonkers Meme Token (BNKRS) Nədir?

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bonkers Meme Token (BNKRS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Bonkers Meme Token Qiymət Proqnozu (USD)

Bonkers Meme Token (BNKRS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bonkers Meme Token (BNKRS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bonkers Meme Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bonkers Meme Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BNKRS Aktivindən Yerli Valyutalara

Bonkers Meme Token (BNKRS) Tokenomikası

Bonkers Meme Token (BNKRS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BNKRS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bonkers Meme Token (BNKRS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bonkers Meme Token (BNKRS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BNKRS qiyməti 0,00012997 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BNKRS / USD cari qiyməti nədir?
BNKRS / USD cari qiyməti $ 0,00012997 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bonkers Meme Token üçün bazar dəyəri nədir?
BNKRS üçün bazar dəyəri $ 73,61K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BNKRS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BNKRS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 566,32M USD təşkil edir.
BNKRS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BNKRS ATH qiyməti olan 0,00153231 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BNKRS qiyməti (ATL) nədir?
BNKRS ATL qiyməti olan 0,00001533 USD dəyərinə endi.
BNKRS ticarət həcmi nədir?
BNKRS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BNKRS bu il daha da yüksələcək?
BNKRS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BNKRS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:43:12 (UTC+8)

Bonkers Meme Token (BNKRS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$110.116,50
$3.868,24
$0,02951
$186,80
$0,9999
