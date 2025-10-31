Bugünkü canlı Bonk Level Saviour qiyməti 0,01657927 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAVIOUR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAVIOUR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bonk Level Saviour qiyməti 0,01657927 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAVIOUR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAVIOUR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SAVIOUR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SAVIOUR Qiymət Məlumatları

SAVIOUR Tokenomikası

SAVIOUR Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bonk Level Saviour Logosu

Bonk Level Saviour Qiyməti (SAVIOUR)

Siyahıya alınmadı

1 SAVIOUR / USD Canlı Qiyməti:

$0,01657927
$0,01657927$0,01657927
-3,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:42:57 (UTC+8)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0158705
$ 0,0158705$ 0,0158705
24 saat Aşağı
$ 0,01739935
$ 0,01739935$ 0,01739935
24 saat Yüksək

$ 0,0158705
$ 0,0158705$ 0,0158705

$ 0,01739935
$ 0,01739935$ 0,01739935

$ 0,04502769
$ 0,04502769$ 0,04502769

$ 0,01567175
$ 0,01567175$ 0,01567175

+1,29%

-3,71%

+0,18%

+0,18%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) canlı qiyməti $0,01657927. SAVIOUR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0158705 və ən yüksək $ 0,01739935 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SAVIOUR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04502769, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01567175 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SAVIOUR son bir saat ərzində +1,29%, 24 saat ərzində -3,71% və son 7 gündə isə +0,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Bazar Məlumatları

$ 281,81K
$ 281,81K$ 281,81K

--
----

$ 281,81K
$ 281,81K$ 281,81K

17,00M
17,00M 17,00M

16.997.476,683433
16.997.476,683433 16.997.476,683433

Bonk Level Saviour üzrə cari Bazar Dəyəri $ 281,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SAVIOUR üzrə dövriyyədə olan təklif 17,00M, ümumi təklif isə 16997476.683433 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 281,81K təşkil edir.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bonk Level Saviour / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006402695760387.
Son 30 gündə Bonk Level Saviour / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0024443580.
Son 60 gündə Bonk Level Saviour / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0023984583.
Son 90 gündə Bonk Level Saviour / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001528850534582165.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0006402695760387-3,71%
30 Gün$ -0,0024443580-14,74%
60 Gün$ -0,0023984583-14,46%
90 Gün$ -0,001528850534582165-8,44%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bonk Level Saviour Qiymət Proqnozu (USD)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bonk Level Saviour (SAVIOUR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bonk Level Saviour üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bonk Level Saviour qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SAVIOUR Aktivindən Yerli Valyutalara

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Tokenomikası

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SAVIOUR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bonk Level Saviour (SAVIOUR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SAVIOUR qiyməti 0,01657927 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SAVIOUR / USD cari qiyməti nədir?
SAVIOUR / USD cari qiyməti $ 0,01657927 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bonk Level Saviour üçün bazar dəyəri nədir?
SAVIOUR üçün bazar dəyəri $ 281,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SAVIOUR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SAVIOUR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 17,00M USD təşkil edir.
SAVIOUR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SAVIOUR ATH qiyməti olan 0,04502769 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SAVIOUR qiyməti (ATL) nədir?
SAVIOUR ATL qiyməti olan 0,01567175 USD dəyərinə endi.
SAVIOUR ticarət həcmi nədir?
SAVIOUR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SAVIOUR bu il daha da yüksələcək?
SAVIOUR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SAVIOUR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:42:57 (UTC+8)

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.116,42
$110.116,42$110.116,42

+2,23%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.868,25
$3.868,25$3.868,25

+2,50%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02951
$0,02951$0,02951

+17,80%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,86
$186,86$186,86

+0,96%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.868,25
$3.868,25$3.868,25

+2,50%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.116,42
$110.116,42$110.116,42

+2,23%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,86
$186,86$186,86

+0,96%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4899
$2,4899$2,4899

+1,47%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18567
$0,18567$0,18567

+2,76%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002935
$0,002935$0,002935

-41,30%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00921
$0,00921$0,00921

-7,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0027843
$0,0027843$0,0027843

+2.993,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0614
$0,0614$0,0614

+1.818,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037079
$0,0000000000000000000000037079$0,0000000000000000000000037079

+641,58%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31321
$0,31321$0,31321

+152,40%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037039
$0,037039$0,037039

+98,92%