Bugünkü canlı Bonk Index qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BNKK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BNKK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bonk Index Logosu

Bonk Index Qiyməti (BNKK)

Siyahıya alınmadı

1 BNKK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-16,60%1D
mexc
USD
Bonk Index (BNKK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:18:33 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00264481
$ 0,00264481$ 0,00264481

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

-16,62%

-23,63%

-23,63%

Bonk Index (BNKK) canlı qiyməti --. BNKK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BNKK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00264481, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BNKK son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində -16,62% və son 7 gündə isə -23,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bonk Index (BNKK) Bazar Məlumatları

$ 9,02K
$ 9,02K$ 9,02K

--
----

$ 9,02K
$ 9,02K$ 9,02K

999,91M
999,91M 999,91M

999.908.442,636482
999.908.442,636482 999.908.442,636482

Bonk Index üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,02K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BNKK üzrə dövriyyədə olan təklif 999,91M, ümumi təklif isə 999908442.636482 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,02K təşkil edir.

Bonk Index (BNKK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bonk Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bonk Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Bonk Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bonk Index / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-16,62%
30 Gün$ 0-73,06%
60 Gün$ 0-99,12%
90 Gün$ 0--

Bonk Index (BNKK) Nədir?

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bonk Index Qiymət Proqnozu (USD)

Bonk Index (BNKK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bonk Index (BNKK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bonk Index üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bonk Index qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BNKK Aktivindən Yerli Valyutalara

Bonk Index (BNKK) Tokenomikası

Bonk Index (BNKK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BNKK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bonk Index (BNKK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bonk Index (BNKK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BNKK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BNKK / USD cari qiyməti nədir?
BNKK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bonk Index üçün bazar dəyəri nədir?
BNKK üçün bazar dəyəri $ 9,02K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BNKK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BNKK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,91M USD təşkil edir.
BNKK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BNKK ATH qiyməti olan 0,00264481 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BNKK qiyməti (ATL) nədir?
BNKK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BNKK ticarət həcmi nədir?
BNKK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BNKK bu il daha da yüksələcək?
BNKK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BNKK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:18:33 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

