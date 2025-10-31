Bugünkü canlı Body Scan AI qiyməti 0,00040377 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SCANAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SCANAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Body Scan AI qiyməti 0,00040377 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SCANAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SCANAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00040379
-1,10%1D
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:42:33 (UTC+8)

Body Scan AI (SCANAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00037983
24 saat Aşağı
$ 0,00041812
24 saat Yüksək

$ 0,00037983
$ 0,00041812
$ 0,00276659
$ 0,00020619
+2,35%

+0,13%

-26,86%

-26,86%

Body Scan AI (SCANAI) canlı qiyməti $0,00040377. SCANAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00037983 və ən yüksək $ 0,00041812 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SCANAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00276659, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00020619 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SCANAI son bir saat ərzində +2,35%, 24 saat ərzində +0,13% və son 7 gündə isə -26,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Body Scan AI (SCANAI) Bazar Məlumatları

$ 401,72K
--
$ 401,72K
999,86M
999.861.131,99649
Body Scan AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 401,72K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SCANAI üzrə dövriyyədə olan təklif 999,86M, ümumi təklif isə 999861131.99649 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 401,72K təşkil edir.

Body Scan AI (SCANAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Body Scan AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Body Scan AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002149426.
Son 60 gündə Body Scan AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Body Scan AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,13%
30 Gün$ -0,0002149426-53,23%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Body Scan AI (SCANAI) Nədir?

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Body Scan AI (SCANAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Body Scan AI Qiymət Proqnozu (USD)

Body Scan AI (SCANAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Body Scan AI (SCANAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Body Scan AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Body Scan AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SCANAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Body Scan AI (SCANAI) Tokenomikası

Body Scan AI (SCANAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SCANAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Body Scan AI (SCANAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Body Scan AI (SCANAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SCANAI qiyməti 0,00040377 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SCANAI / USD cari qiyməti nədir?
SCANAI / USD cari qiyməti $ 0,00040377 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Body Scan AI üçün bazar dəyəri nədir?
SCANAI üçün bazar dəyəri $ 401,72K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SCANAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SCANAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,86M USD təşkil edir.
SCANAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SCANAI ATH qiyməti olan 0,00276659 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SCANAI qiyməti (ATL) nədir?
SCANAI ATL qiyməti olan 0,00020619 USD dəyərinə endi.
SCANAI ticarət həcmi nədir?
SCANAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SCANAI bu il daha da yüksələcək?
SCANAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SCANAI qiymət proqnozuna baxın.
Body Scan AI (SCANAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

