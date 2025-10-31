Bugünkü canlı Bodhi The Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BODHI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BODHI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bodhi The Inu qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BODHI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BODHI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bodhi The Inu Logosu

Bodhi The Inu Qiyməti (BODHI)

Siyahıya alınmadı

1 BODHI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bodhi The Inu (BODHI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:18:09 (UTC+8)

Bodhi The Inu (BODHI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,176105
$ 0,176105$ 0,176105

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Bodhi The Inu (BODHI) canlı qiyməti --. BODHI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BODHI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,176105, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BODHI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bodhi The Inu (BODHI) Bazar Məlumatları

$ 5,07K
$ 5,07K$ 5,07K

--
----

$ 5,07K
$ 5,07K$ 5,07K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Bodhi The Inu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,07K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BODHI üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,07K təşkil edir.

Bodhi The Inu (BODHI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bodhi The Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bodhi The Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Bodhi The Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bodhi The Inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-11,05%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bodhi The Inu (BODHI) Nədir?

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024.

Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum.

$BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live!

With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm.

His legacy continues on #Ethereum!

$BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bodhi The Inu (BODHI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bodhi The Inu Qiymət Proqnozu (USD)

Bodhi The Inu (BODHI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bodhi The Inu (BODHI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bodhi The Inu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bodhi The Inu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BODHI Aktivindən Yerli Valyutalara

Bodhi The Inu (BODHI) Tokenomikası

Bodhi The Inu (BODHI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BODHI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bodhi The Inu (BODHI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bodhi The Inu (BODHI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BODHI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BODHI / USD cari qiyməti nədir?
BODHI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bodhi The Inu üçün bazar dəyəri nədir?
BODHI üçün bazar dəyəri $ 5,07K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BODHI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BODHI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
BODHI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BODHI ATH qiyməti olan 0,176105 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BODHI qiyməti (ATL) nədir?
BODHI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BODHI ticarət həcmi nədir?
BODHI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BODHI bu il daha da yüksələcək?
BODHI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BODHI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:18:09 (UTC+8)

Bodhi The Inu (BODHI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

