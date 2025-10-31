Bugünkü canlı BOBBY Rizz qiyməti 0,00001373 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOBBY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOBBY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BOBBY Rizz qiyməti 0,00001373 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOBBY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOBBY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BOBBY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BOBBY Qiymət Məlumatları

BOBBY Tokenomikası

BOBBY Qiymət Proqnozu

BOBBY Rizz Logosu

BOBBY Rizz Qiyməti (BOBBY)

Siyahıya alınmadı

1 BOBBY / USD Canlı Qiyməti:

-8,50%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
BOBBY Rizz (BOBBY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:39 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001362
$ 0,00001362$ 0,00001362
24 saat Aşağı
$ 0,00001501
$ 0,00001501$ 0,00001501
24 saat Yüksək

$ 0,00001362
$ 0,00001362$ 0,00001362

$ 0,00001501
$ 0,00001501$ 0,00001501

$ 0,00036731
$ 0,00036731$ 0,00036731

$ 0,00001362
$ 0,00001362$ 0,00001362

+0,54%

-8,58%

-22,37%

-22,37%

BOBBY Rizz (BOBBY) canlı qiyməti $0,00001373. BOBBY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001362 və ən yüksək $ 0,00001501 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOBBY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00036731, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001362 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOBBY son bir saat ərzində +0,54%, 24 saat ərzində -8,58% və son 7 gündə isə -22,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BOBBY Rizz (BOBBY) Bazar Məlumatları

$ 13,72K
$ 13,72K$ 13,72K

$ 13,72K
$ 13,72K$ 13,72K

999,91M
999,91M 999,91M

999.911.396,467978
999.911.396,467978 999.911.396,467978

BOBBY Rizz üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,72K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BOBBY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,91M, ümumi təklif isə 999911396.467978 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,72K təşkil edir.

BOBBY Rizz (BOBBY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BOBBY Rizz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BOBBY Rizz / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000111106.
Son 60 gündə BOBBY Rizz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BOBBY Rizz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,58%
30 Gün$ -0,0000111106-80,92%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BOBBY Rizz (BOBBY) Nədir?

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BOBBY Rizz Qiymət Proqnozu (USD)

BOBBY Rizz (BOBBY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BOBBY Rizz (BOBBY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BOBBY Rizz üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BOBBY Rizz qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BOBBY Aktivindən Yerli Valyutalara

BOBBY Rizz (BOBBY) Tokenomikası

BOBBY Rizz (BOBBY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOBBY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BOBBY Rizz (BOBBY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BOBBY Rizz (BOBBY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOBBY qiyməti 0,00001373 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOBBY / USD cari qiyməti nədir?
BOBBY / USD cari qiyməti $ 0,00001373 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BOBBY Rizz üçün bazar dəyəri nədir?
BOBBY üçün bazar dəyəri $ 13,72K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOBBY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOBBY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,91M USD təşkil edir.
BOBBY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOBBY ATH qiyməti olan 0,00036731 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOBBY qiyməti (ATL) nədir?
BOBBY ATL qiyməti olan 0,00001362 USD dəyərinə endi.
BOBBY ticarət həcmi nədir?
BOBBY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BOBBY bu il daha da yüksələcək?
BOBBY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOBBY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:39 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

