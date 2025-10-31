Bugünkü canlı BNB GOAT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BGOAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BGOAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BNB GOAT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BGOAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BGOAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BNB GOAT Qiyməti (BGOAT)

Siyahıya alınmadı

1 BGOAT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-8,80%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
BNB GOAT (BGOAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:41:51 (UTC+8)

BNB GOAT (BGOAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,96%

-8,88%

-10,83%

-10,83%

BNB GOAT (BGOAT) canlı qiyməti --. BGOAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BGOAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BGOAT son bir saat ərzində +0,96%, 24 saat ərzində -8,88% və son 7 gündə isə -10,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BNB GOAT (BGOAT) Bazar Məlumatları

$ 74,42K
$ 74,42K$ 74,42K

--
----

$ 74,42K
$ 74,42K$ 74,42K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

BNB GOAT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 74,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BGOAT üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 74,42K təşkil edir.

BNB GOAT (BGOAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BNB GOAT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BNB GOAT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə BNB GOAT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BNB GOAT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,88%
30 Gün$ 0-73,54%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BNB GOAT (BGOAT) Nədir?

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BNB GOAT (BGOAT) Mənbəyi

BNB GOAT Qiymət Proqnozu (USD)

BNB GOAT (BGOAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BNB GOAT (BGOAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BNB GOAT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BNB GOAT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BGOAT Aktivindən Yerli Valyutalara

BNB GOAT (BGOAT) Tokenomikası

BNB GOAT (BGOAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BGOAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BNB GOAT (BGOAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BNB GOAT (BGOAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BGOAT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BGOAT / USD cari qiyməti nədir?
BGOAT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BNB GOAT üçün bazar dəyəri nədir?
BGOAT üçün bazar dəyəri $ 74,42K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BGOAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BGOAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
BGOAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BGOAT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BGOAT qiyməti (ATL) nədir?
BGOAT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BGOAT ticarət həcmi nədir?
BGOAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BGOAT bu il daha da yüksələcək?
BGOAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BGOAT qiymət proqnozuna baxın.
BNB GOAT (BGOAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

