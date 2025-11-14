BNBFROG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
BNBFROG Qiymət Məlumatları
BNBFROG nədir
BNBFROG Rəsmi Veb-saytı
BNBFROG Tokenomikası
BNBFROG Qiymət Proqnozu
Qazanc
Airdrop+
Xəbərlər
Bloq
Akademiya
BNB Frog Inu (BNBFROG) Tokenomikası
BNB Frog Inu (BNBFROG) Tokenomikası və Qiymət Analizi
BNB Frog Inu (BNBFROG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
BNB Frog Inu (BNBFROG) Məlumatları
BNB Frog Inu (BNBFROG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
BNB Frog Inu (BNBFROG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BNBFROG token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BNBFROG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BNBFROG tokenomikasını başa düşdünüzsə, BNBFROG tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BNBFROG Qiymət Proqnozu
BNBFROG kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BNBFROG qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
POPULYAR
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
ƏN YÜKSƏK HƏCM
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Yeni Əlavə Edilən
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Ən Çox Yüksələnlər
Hər bir treyderin diqqət etməli olduğu son 24 saatın ən çox qiyməti artan aktivləri