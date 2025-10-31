Bugünkü canlı Blood Crystal qiyməti 0.00275072 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Blood Crystal qiyməti 0.00275072 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BC Qiymət Məlumatları

BC Whitepaper

BC Rəsmi Veb-saytı

BC Tokenomikası

BC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Blood Crystal Logosu

Blood Crystal Qiyməti (BC)

Siyahıya alınmadı

1 BC / USD Canlı Qiyməti:

$0.00275072
$0.00275072$0.00275072
-0.80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Blood Crystal (BC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:41:12 (UTC+8)

Blood Crystal (BC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.00275098
$ 0.00275098$ 0.00275098
24 saat Aşağı
$ 0.00279027
$ 0.00279027$ 0.00279027
24 saat Yüksək

$ 0.00275098
$ 0.00275098$ 0.00275098

$ 0.00279027
$ 0.00279027$ 0.00279027

$ 0.092679
$ 0.092679$ 0.092679

$ 0.00256782
$ 0.00256782$ 0.00256782

-0.82%

-0.84%

-9.39%

-9.39%

Blood Crystal (BC) canlı qiyməti $0.00275072. BC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.00275098 və ən yüksək $ 0.00279027 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.092679, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00256782 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BC son bir saat ərzində -0.82%, 24 saat ərzində -0.84% və son 7 gündə isə -9.39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Blood Crystal (BC) Bazar Məlumatları

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

844.04M
844.04M 844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Blood Crystal üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2.32M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BC üzrə dövriyyədə olan təklif 844.04M, ümumi təklif isə 844043746.0000001 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2.32M təşkil edir.

Blood Crystal (BC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Blood Crystal / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Blood Crystal / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0021539644.
Son 60 gündə Blood Crystal / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0022555334.
Son 90 gündə Blood Crystal / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.011742830939490344.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0.84%
30 Gün$ -0.0021539644-78.30%
60 Gün$ -0.0022555334-81.99%
90 Gün$ -0.011742830939490344-81.02%

Blood Crystal (BC) Nədir?

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Blood Crystal (BC) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Blood Crystal Qiymət Proqnozu (USD)

Blood Crystal (BC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Blood Crystal (BC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Blood Crystal üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Blood Crystal qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BC Aktivindən Yerli Valyutalara

Blood Crystal (BC) Tokenomikası

Blood Crystal (BC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Blood Crystal (BC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Blood Crystal (BC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BC qiyməti 0.00275072 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BC / USD cari qiyməti nədir?
BC / USD cari qiyməti $ 0.00275072 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Blood Crystal üçün bazar dəyəri nədir?
BC üçün bazar dəyəri $ 2.32M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 844.04M USD təşkil edir.
BC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BC ATH qiyməti olan 0.092679 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BC qiyməti (ATL) nədir?
BC ATL qiyməti olan 0.00256782 USD dəyərinə endi.
BC ticarət həcmi nədir?
BC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BC bu il daha da yüksələcək?
BC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:41:12 (UTC+8)

Blood Crystal (BC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110,213.95
$110,213.95$110,213.95

+2.32%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,871.59
$3,871.59$3,871.59

+2.59%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.02971
$0.02971$0.02971

+18.60%

Solana Logosu

Solana

SOL

$187.01
$187.01$187.01

+1.04%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,871.59
$3,871.59$3,871.59

+2.59%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110,213.95
$110,213.95$110,213.95

+2.32%

Solana Logosu

Solana

SOL

$187.01
$187.01$187.01

+1.04%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4918
$2.4918$2.4918

+1.54%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18584
$0.18584$0.18584

+2.86%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.002936
$0.002936$0.002936

-41.28%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00921
$0.00921$0.00921

-7.90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002724
$0.0002724$0.0002724

+335.84%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0026700
$0.0026700$0.0026700

+2,866.66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0601
$0.0601$0.0601

+1,778.12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000037079
$0.0000000000000000000000037079$0.0000000000000000000000037079

+641.58%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.31231
$0.31231$0.31231

+151.68%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0.037130
$0.037130$0.037130

+99.40%