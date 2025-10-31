Bugünkü canlı BlockAI qiyməti 0,12494 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BlockAI qiyməti 0,12494 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BlockAI Qiyməti (BAI)

1 BAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,12494
$0,12494
BlockAI (BAI) Canlı Qiymət Qrafiki
BlockAI (BAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1,5
$ 1,5

$ 0,061623
$ 0,061623

-3,28%

-3,28%

BlockAI (BAI) canlı qiyməti $0,12494. BAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,5, ən aşağı qiyməti isə $ 0,061623 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BAI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -3,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BlockAI (BAI) Bazar Məlumatları

$ 83,70K
$ 83,70K

$ 749,64K
$ 749,64K

669,96K
669,96K

6.000.000,0
6.000.000,0

BlockAI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 83,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BAI üzrə dövriyyədə olan təklif 669,96K, ümumi təklif isə 6000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 749,64K təşkil edir.

BlockAI (BAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BlockAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BlockAI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0039028882.
Son 60 gündə BlockAI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0787067276.
Son 90 gündə BlockAI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0039028882+3,12%
60 Gün$ +0,0787067276+63,00%
90 Gün$ 0--

BlockAI (BAI) Nədir?

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BlockAI (BAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BlockAI Qiymət Proqnozu (USD)

BlockAI (BAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BlockAI (BAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BlockAI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BlockAI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BAI Aktivindən Yerli Valyutalara

BlockAI (BAI) Tokenomikası

BlockAI (BAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BlockAI (BAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BlockAI (BAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BAI qiyməti 0,12494 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BAI / USD cari qiyməti nədir?
BAI / USD cari qiyməti $ 0,12494 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BlockAI üçün bazar dəyəri nədir?
BAI üçün bazar dəyəri $ 83,70K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 669,96K USD təşkil edir.
BAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BAI ATH qiyməti olan 1,5 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BAI qiyməti (ATL) nədir?
BAI ATL qiyməti olan 0,061623 USD dəyərinə endi.
BAI ticarət həcmi nədir?
BAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BAI bu il daha da yüksələcək?
BAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BAI qiymət proqnozuna baxın.
