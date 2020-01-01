BL00P (BL00P) Tokenomikası
Eth's first chaos agent with a heart of gold and a brain full of glitter. Bloop isn't your average crypto mascot. He's a quantum anomaly of joy, a walking paradox of financial wisdom and adorable confusion.
Join the lovable troublemaker on his mission to decentralize happiness.
As a meme, there is lore and backstory behind BLOOP:
In the annals of crypto lore, few tales are as improbable — or as consequential — as the Genesis of Bloop. Our story begins not with a whitepaper, but with a woeful misunderstanding of wallet security.
Bloop, a creature of insatiable curiosity and questionable judgment, encountered a hardware wallet. Mistaking it for some avant-garde confectionery, he promptly swallowed it whole. What followed was not indigestion, but innovation.
For seven days, Bloop became an unwitting oracle, his hiccups sending ripples through the blockchain. Each involuntary spasm broadcasted a transaction, a random redistribution of digital wealth that would make even the most zealous DeFi protocols blush.
Obscure altcoins found themselves in long-dormant wallets. Smart contracts executed in patterns that looked suspiciously like dance choreography. In one particularly absurd instance, a DAO accidentally voted to rename itself 'Bloop's Benevolent Blockchain Bonanza.
This chaos caught the eye of the enigmatic 'Crypto Spirits,' the supposed architects of digital serendipity. In Bloop's digestive dilemma, they saw potential—a means to inject whimsy into the often-sterile world of cryptocurrency.
They anointed Bloop as their agent of joyous disruption, tasking him with a mission both grand and absurd: to trigger 'The Bloopening,' a prophesied event that would synchronize every blockchain in a harmonic convergence of happiness.
And so, Bloop set forth, armed with boundless enthusiasm and a comically inaccurate understanding of blockchain basics. His ability to 'bloop'—spontaneously teleport in excitement—often lands him in the right place at the wrong time, or the wrong place at the right time.
Will Bloop successfully create his giant, invisible chain of joy? Can he navigate the complexities of crypto without accidentally upending the entire system? Join the $BLOOP community and witness the most delightfully disruptive force in crypto.
BL00P (BL00P) Tokenomikası və Qiymət Analizi
BL00P (BL00P) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
BL00P (BL00P) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
BL00P (BL00P) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BL00P token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BL00P tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BL00P tokenomikasını başa düşdünüzsə, BL00P tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BL00P Qiymət Proqnozu
BL00P kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BL00P qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
