Bugünkü canlı Bitty Baby qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BITBABY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BITBABY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bitty Baby Qiyməti (BITBABY)

Siyahıya alınmadı

1 BITBABY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,60%1D
USD
Bitty Baby (BITBABY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:17:32 (UTC+8)

Bitty Baby (BITBABY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,56%

-3,67%

-16,77%

-16,77%

Bitty Baby (BITBABY) canlı qiyməti --. BITBABY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BITBABY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BITBABY son bir saat ərzində +0,56%, 24 saat ərzində -3,67% və son 7 gündə isə -16,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bitty Baby (BITBABY) Bazar Məlumatları

$ 15,13K
$ 15,13K$ 15,13K

--
----

$ 15,13K
$ 15,13K$ 15,13K

999,97M
999,97M 999,97M

999.972.533,655442
999.972.533,655442 999.972.533,655442

Bitty Baby üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,13K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BITBABY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,97M, ümumi təklif isə 999972533.655442 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,13K təşkil edir.

Bitty Baby (BITBABY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bitty Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bitty Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Bitty Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bitty Baby / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,67%
30 Gün$ 0-61,86%
60 Gün$ 0-78,82%
90 Gün$ 0--

Bitty Baby (BITBABY) Nədir?

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bitty Baby (BITBABY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bitty Baby Qiymət Proqnozu (USD)

Bitty Baby (BITBABY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bitty Baby (BITBABY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bitty Baby üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bitty Baby qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BITBABY Aktivindən Yerli Valyutalara

Bitty Baby (BITBABY) Tokenomikası

Bitty Baby (BITBABY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BITBABY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bitty Baby (BITBABY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bitty Baby (BITBABY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BITBABY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BITBABY / USD cari qiyməti nədir?
BITBABY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bitty Baby üçün bazar dəyəri nədir?
BITBABY üçün bazar dəyəri $ 15,13K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BITBABY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BITBABY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,97M USD təşkil edir.
BITBABY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BITBABY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BITBABY qiyməti (ATL) nədir?
BITBABY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BITBABY ticarət həcmi nədir?
BITBABY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BITBABY bu il daha da yüksələcək?
BITBABY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BITBABY qiymət proqnozuna baxın.
Bitty Baby (BITBABY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

