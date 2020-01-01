BitPRO (BPRO) Tokenomikası
Money On Chain delivers Bitcoin-native DeFi solutions—created by Bitcoiners, for Bitcoiners. Our mission is to accelerate mass adoption by offering products that serve distinct user profiles:
DoC – a fully Bitcoin-collateralized stablecoin.
BPro – a leveraged Bitcoin token tailored to long-term holders.
MOC – a governance token that enables staking, on-chain voting, and more.
All of this is achieved without counterparty risk: users always keep control of their private keys. The platform rests on a proprietary mathematical-financial model that has proved resilient even in the most extreme market conditions.
BitPRO (BPRO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
BitPRO (BPRO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
BitPRO (BPRO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BPRO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BPRO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.