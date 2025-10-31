Bugünkü canlı Bitcoin the Turtle qiyməti 0,01196612 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLOW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLOW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bitcoin the Turtle qiyməti 0,01196612 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLOW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLOW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SLOW Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SLOW Qiymət Məlumatları

SLOW Rəsmi Veb-saytı

SLOW Tokenomikası

SLOW Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bitcoin the Turtle Logosu

Bitcoin the Turtle Qiyməti (SLOW)

Siyahıya alınmadı

1 SLOW / USD Canlı Qiyməti:

$0,01196514
$0,01196514$0,01196514
-19,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:39:18 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0116104
$ 0,0116104$ 0,0116104
24 saat Aşağı
$ 0,0149314
$ 0,0149314$ 0,0149314
24 saat Yüksək

$ 0,0116104
$ 0,0116104$ 0,0116104

$ 0,0149314
$ 0,0149314$ 0,0149314

$ 0,0414631
$ 0,0414631$ 0,0414631

$ 0,00487056
$ 0,00487056$ 0,00487056

-0,66%

-18,78%

-10,04%

-10,04%

Bitcoin the Turtle (SLOW) canlı qiyməti $0,01196612. SLOW son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0116104 və ən yüksək $ 0,0149314 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SLOW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0414631, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00487056 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SLOW son bir saat ərzində -0,66%, 24 saat ərzində -18,78% və son 7 gündə isə -10,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Bazar Məlumatları

$ 235,87K
$ 235,87K$ 235,87K

--
----

$ 243,57K
$ 243,57K$ 243,57K

19,71M
19,71M 19,71M

20.356.524,0
20.356.524,0 20.356.524,0

Bitcoin the Turtle üzrə cari Bazar Dəyəri $ 235,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SLOW üzrə dövriyyədə olan təklif 19,71M, ümumi təklif isə 20356524.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 243,57K təşkil edir.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bitcoin the Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00276805198813103.
Son 30 gündə Bitcoin the Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0047490586.
Son 60 gündə Bitcoin the Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bitcoin the Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00276805198813103-18,78%
30 Gün$ -0,0047490586-39,68%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bitcoin the Turtle (SLOW) Nədir?

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bitcoin the Turtle (SLOW) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bitcoin the Turtle Qiymət Proqnozu (USD)

Bitcoin the Turtle (SLOW) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bitcoin the Turtle (SLOW) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bitcoin the Turtle üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bitcoin the Turtle qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SLOW Aktivindən Yerli Valyutalara

Bitcoin the Turtle (SLOW) Tokenomikası

Bitcoin the Turtle (SLOW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SLOW tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bitcoin the Turtle (SLOW) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bitcoin the Turtle (SLOW) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SLOW qiyməti 0,01196612 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SLOW / USD cari qiyməti nədir?
SLOW / USD cari qiyməti $ 0,01196612 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bitcoin the Turtle üçün bazar dəyəri nədir?
SLOW üçün bazar dəyəri $ 235,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SLOW aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SLOW aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,71M USD təşkil edir.
SLOW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SLOW ATH qiyməti olan 0,0414631 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SLOW qiyməti (ATL) nədir?
SLOW ATL qiyməti olan 0,00487056 USD dəyərinə endi.
SLOW ticarət həcmi nədir?
SLOW üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SLOW bu il daha da yüksələcək?
SLOW bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SLOW qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:39:18 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.840,41
$109.840,41$109.840,41

+1,98%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,34
$3.864,34$3.864,34

+2,39%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02983
$0,02983$0,02983

+19,08%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,34
$3.864,34$3.864,34

+2,39%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.840,41
$109.840,41$109.840,41

+1,98%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4853
$2,4853$2,4853

+1,28%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18539
$0,18539$0,18539

+2,61%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002936
$0,002936$0,002936

-41,28%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002724
$0,0002724$0,0002724

+335,84%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0026983
$0,0026983$0,0026983

+2.898,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0618
$0,0618$0,0618

+1.831,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31375
$0,31375$0,31375

+152,84%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036726
$0,036726$0,036726

+97,23%