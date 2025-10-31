Bugünkü canlı Bitcoin on Katana qiyməti 109.715 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bitcoin on Katana qiyməti 109.715 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTCK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTCK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BTCK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BTCK Qiymət Məlumatları

BTCK Rəsmi Veb-saytı

BTCK Tokenomikası

BTCK Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bitcoin on Katana Logosu

Bitcoin on Katana Qiyməti (BTCK)

Siyahıya alınmadı

1 BTCK / USD Canlı Qiyməti:

$109.775
$109.775$109.775
+0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bitcoin on Katana (BTCK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:39:11 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 106.938
$ 106.938$ 106.938
24 saat Aşağı
$ 111.388
$ 111.388$ 111.388
24 saat Yüksək

$ 106.938
$ 106.938$ 106.938

$ 111.388
$ 111.388$ 111.388

$ 125.460
$ 125.460$ 125.460

$ 104.346
$ 104.346$ 104.346

+0,80%

+0,50%

-0,73%

-0,73%

Bitcoin on Katana (BTCK) canlı qiyməti $109.715. BTCK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 106.938 və ən yüksək $ 111.388 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BTCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 125.460, ən aşağı qiyməti isə $ 104.346 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BTCK son bir saat ərzində +0,80%, 24 saat ərzində +0,50% və son 7 gündə isə -0,73% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bitcoin on Katana (BTCK) Bazar Məlumatları

$ 37,76M
$ 37,76M$ 37,76M

--
----

$ 37,76M
$ 37,76M$ 37,76M

344,01
344,01 344,01

344,01372759
344,01372759 344,01372759

Bitcoin on Katana üzrə cari Bazar Dəyəri $ 37,76M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BTCK üzrə dövriyyədə olan təklif 344,01, ümumi təklif isə 344.01372759 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 37,76M təşkil edir.

Bitcoin on Katana (BTCK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bitcoin on Katana / USD qiymət dəyişikliyi $ +548,47.
Son 30 gündə Bitcoin on Katana / USD qiymət dəyişikliyi $ -4.208,9746020000.
Son 60 gündə Bitcoin on Katana / USD qiymət dəyişikliyi $ +1.851,5613115000.
Son 90 gündə Bitcoin on Katana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +548,47+0,50%
30 Gün$ -4.208,9746020000-3,83%
60 Gün$ +1.851,5613115000+1,69%
90 Gün$ 0--

Bitcoin on Katana (BTCK) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bitcoin on Katana (BTCK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bitcoin on Katana Qiymət Proqnozu (USD)

Bitcoin on Katana (BTCK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bitcoin on Katana (BTCK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bitcoin on Katana üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bitcoin on Katana qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BTCK Aktivindən Yerli Valyutalara

Bitcoin on Katana (BTCK) Tokenomikası

Bitcoin on Katana (BTCK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BTCK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bitcoin on Katana (BTCK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bitcoin on Katana (BTCK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BTCK qiyməti 109.715 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BTCK / USD cari qiyməti nədir?
BTCK / USD cari qiyməti $ 109.715 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bitcoin on Katana üçün bazar dəyəri nədir?
BTCK üçün bazar dəyəri $ 37,76M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BTCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BTCK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 344,01 USD təşkil edir.
BTCK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BTCK ATH qiyməti olan 125.460 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BTCK qiyməti (ATL) nədir?
BTCK ATL qiyməti olan 104.346 USD dəyərinə endi.
BTCK ticarət həcmi nədir?
BTCK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BTCK bu il daha da yüksələcək?
BTCK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BTCK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:39:11 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,75
$109.774,75$109.774,75

+1,91%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,91
$3.862,91$3.862,91

+2,36%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02975
$0,02975$0,02975

+18,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,40
$186,40$186,40

+0,71%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,91
$3.862,91$3.862,91

+2,36%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,75
$109.774,75$109.774,75

+1,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,40
$186,40$186,40

+0,71%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4840
$2,4840$2,4840

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18526
$0,18526$0,18526

+2,54%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002936
$0,002936$0,002936

-41,28%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002724
$0,0002724$0,0002724

+335,84%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0026977
$0,0026977$0,0026977

+2.897,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0618
$0,0618$0,0618

+1.831,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31375
$0,31375$0,31375

+152,84%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037226
$0,037226$0,037226

+99,92%