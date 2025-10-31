Bugünkü canlı Bitcoin Limited Edition qiyməti 130,11 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTCLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTCLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bitcoin Limited Edition qiyməti 130,11 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTCLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTCLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BTCLE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BTCLE Qiymət Məlumatları

BTCLE Whitepaper

BTCLE Rəsmi Veb-saytı

BTCLE Tokenomikası

BTCLE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bitcoin Limited Edition Logosu

Bitcoin Limited Edition Qiyməti (BTCLE)

Siyahıya alınmadı

1 BTCLE / USD Canlı Qiyməti:

$130,1
$130,1$130,1
-0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:39:03 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 128,5
$ 128,5$ 128,5
24 saat Aşağı
$ 130,25
$ 130,25$ 130,25
24 saat Yüksək

$ 128,5
$ 128,5$ 128,5

$ 130,25
$ 130,25$ 130,25

$ 137,88
$ 137,88$ 137,88

$ 125,09
$ 125,09$ 125,09

-0,01%

-0,09%

-1,73%

-1,73%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) canlı qiyməti $130,11. BTCLE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 128,5 və ən yüksək $ 130,25 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BTCLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 137,88, ən aşağı qiyməti isə $ 125,09 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BTCLE son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -0,09% və son 7 gündə isə -1,73% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Bazar Məlumatları

$ 26,06M
$ 26,06M$ 26,06M

--
----

$ 27,32M
$ 27,32M$ 27,32M

200,28K
200,28K 200,28K

210.000,0
210.000,0 210.000,0

Bitcoin Limited Edition üzrə cari Bazar Dəyəri $ 26,06M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BTCLE üzrə dövriyyədə olan təklif 200,28K, ümumi təklif isə 210000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 27,32M təşkil edir.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1245741190722.
Son 30 gündə Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ +3,7559113920.
Son 60 gündə Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ +1,3184176410.
Son 90 gündə Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,1245741190722-0,09%
30 Gün$ +3,7559113920+2,89%
60 Gün$ +1,3184176410+1,01%
90 Gün$ 0--

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Nədir?

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Bitcoin Limited Edition Qiymət Proqnozu (USD)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bitcoin Limited Edition üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bitcoin Limited Edition qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BTCLE Aktivindən Yerli Valyutalara

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Tokenomikası

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BTCLE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bitcoin Limited Edition (BTCLE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BTCLE qiyməti 130,11 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BTCLE / USD cari qiyməti nədir?
BTCLE / USD cari qiyməti $ 130,11 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bitcoin Limited Edition üçün bazar dəyəri nədir?
BTCLE üçün bazar dəyəri $ 26,06M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BTCLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BTCLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 200,28K USD təşkil edir.
BTCLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BTCLE ATH qiyməti olan 137,88 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BTCLE qiyməti (ATL) nədir?
BTCLE ATL qiyməti olan 125,09 USD dəyərinə endi.
BTCLE ticarət həcmi nədir?
BTCLE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BTCLE bu il daha da yüksələcək?
BTCLE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BTCLE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:39:03 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,74
$109.774,74$109.774,74

+1,91%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,78
$3.862,78$3.862,78

+2,35%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02967
$0,02967$0,02967

+18,44%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,41
$186,41$186,41

+0,71%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,78
$3.862,78$3.862,78

+2,35%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.774,74
$109.774,74$109.774,74

+1,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,41
$186,41$186,41

+0,71%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4840
$2,4840$2,4840

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18526
$0,18526$0,18526

+2,54%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002936
$0,002936$0,002936

-41,28%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002724
$0,0002724$0,0002724

+335,84%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0026996
$0,0026996$0,0026996

+2.899,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0618
$0,0618$0,0618

+1.831,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31573
$0,31573$0,31573

+154,43%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037118
$0,037118$0,037118

+99,34%