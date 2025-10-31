Bitcoin Limited Edition Qiyməti (BTCLE)
-0,01%
-0,09%
-1,73%
-1,73%
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) canlı qiyməti $130,11. BTCLE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 128,5 və ən yüksək $ 130,25 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BTCLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 137,88, ən aşağı qiyməti isə $ 125,09 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, BTCLE son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -0,09% və son 7 gündə isə -1,73% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Bitcoin Limited Edition üzrə cari Bazar Dəyəri $ 26,06M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BTCLE üzrə dövriyyədə olan təklif 200,28K, ümumi təklif isə 210000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 27,32M təşkil edir.
Bu gün ərzində Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1245741190722.
Son 30 gündə Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ +3,7559113920.
Son 60 gündə Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ +1,3184176410.
Son 90 gündə Bitcoin Limited Edition / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,1245741190722
|-0,09%
|30 Gün
|$ +3,7559113920
|+2,89%
|60 Gün
|$ +1,3184176410
|+1,01%
|90 Gün
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bitcoin Limited Edition üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Bitcoin Limited Edition qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BTCLE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Bu günün ən çox yüksələnləri