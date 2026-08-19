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Bugünkü canlı BITCOIN CASH ON BASE qiyməti 0,00439531 USD təşkil edir.BCHB bazar həddi 69.919 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində BCHB - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı BITCOIN CASH ON BASE qiyməti 0,00439531 USD təşkil edir.BCHB bazar həddi 69.919 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində BCHB - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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BITCOIN CASH ON BASE Qiyməti (BCHB)

Siyahıya alınmadı

1 BCHB / USD Canlı Qiyməti:

$0,00439752
$0,00439752$0,00439752
+0,02%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 18:55:58 (UTC+8)

BITCOIN CASH ON BASE bugünkü qiyməti

Bu gün canlı BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) qiyməti son 24 saat ərzində olan 2,00% dəyişkənlik ilə $ 0,00439531 təşkil edir. Cari BCHB - USD konvertasiya dərəcəsi BCHB üzrə $ 0,00439531 təşkil edir.

BITCOIN CASH ON BASE hazırda $ 69.919 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 15,91M BCHB dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində BCHB bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,00429971 (aşağı) və $ 0,00442656 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,04203677, ən aşağı isə $ 0,00400165 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində BCHB son bir saatda -0,08% və son 7 gündə -8,01% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 115,12 səviyyəsinə çatıb.

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) Bazar Məlumatları

$ 69,92K
$ 69,92K$ 69,92K

$ 115,12
$ 115,12$ 115,12

$ 69,92K
$ 69,92K$ 69,92K

15,91M
15,91M 15,91M

15.907.306,364911238
15.907.306,364911238 15.907.306,364911238

BITCOIN CASH ON BASE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 69,92K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 115,12 təşkil edir. BCHB üzrə dövriyyədə olan təklif 15,91M, ümumi təklif isə 15907306.364911238 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 69,92K təşkil edir.

BITCOIN CASH ON BASE qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00429971
$ 0,00429971$ 0,00429971
24 saat Aşağı
$ 0,00442656
$ 0,00442656$ 0,00442656
24 saat Yüksək

$ 0,00429971
$ 0,00429971$ 0,00429971

$ 0,00442656
$ 0,00442656$ 0,00442656

$ 0,04203677
$ 0,04203677$ 0,04203677

$ 0,00400165
$ 0,00400165$ 0,00400165

-0,08%

+2,00%

-8,01%

-8,01%

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BITCOIN CASH ON BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BITCOIN CASH ON BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006101292.
Son 60 gündə BITCOIN CASH ON BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0012570437.
Son 90 gündə BITCOIN CASH ON BASE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000000182569059706.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,00%
30 Gün$ -0,0006101292-13,88%
60 Gün$ -0,0012570437-28,59%
90 Gün$ -0,000000182569059706-0,00%

BITCOIN CASH ON BASE üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BCHB üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) qiymət proqnozu

2040-cı ildə BITCOIN CASH ON BASE qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

Base EcosystemBase NativeMeme

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BITCOIN CASH ON BASE Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 18:55:58 (UTC+8)

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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