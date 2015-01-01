BitBean ($BITB) Tokenomikası
BitBean ($BITB) Məlumatları
BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.
BitBean ($BITB) Tokenomikası və Qiymət Analizi
BitBean ($BITB) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
BitBean ($BITB) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
BitBean ($BITB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $BITB token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$BITB tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $BITB tokenomikasını başa düşdünüzsə, $BITB tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
$BITB Qiymət Proqnozu
$BITB kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $BITB qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.