Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomikası

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Məlumatları

It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow.

Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit.

The eggs started hatching on the 4th of march 2025

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.bigbeareagle.com

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 9,66K
Ümumi Təchizat:
$ 999,33M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 999,33M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 9,66K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00169857
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum EAGLE token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

EAGLE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq EAGLE tokenomikasını başa düşdünüzsə, EAGLE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

EAGLE Qiymət Proqnozu

EAGLE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? EAGLE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.