Biaocoin (BIAO) Tokenomikası

Biaocoin (BIAO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Biaocoin (BIAO) Məlumatları

What is the project about? Biao is community-driven project powered with the most well known Meme of Asia

What makes your project unique? The sun always shines on Biao. When you feel lost remember Biao will always be with you. Biao is here to stay. Not just a meme but a friend.

History of your project : Biao was created with communities worldwide to bring people closer.

What’s next for your project? Listing on CEX

What can your token be used for? $Biao is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return

Rəsmi Veb-sayt:
https://biaocoin.xyz/

Biaocoin (BIAO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Biaocoin (BIAO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Ümumi Təchizat:
$ 787,30B
$ 787,30B$ 787,30B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 268,26K
$ 268,26K$ 268,26K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0
$ 0$ 0
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0,000000340736
$ 0,000000340736$ 0,000000340736

Biaocoin (BIAO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Biaocoin (BIAO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BIAO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BIAO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BIAO tokenomikasını başa düşdünüzsə, BIAO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

BIAO Qiymət Proqnozu

BIAO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BIAO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

