Bugünkü canlı Beware of Geeks Bearing Grifts qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOGBG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOGBG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BOGBG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BOGBG Qiymət Məlumatları

BOGBG Rəsmi Veb-saytı

BOGBG Tokenomikası

BOGBG Qiymət Proqnozu

Beware of Geeks Bearing Grifts Logosu

Beware of Geeks Bearing Grifts Qiyməti (BOGBG)

Siyahıya alınmadı

1 BOGBG / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:16:49 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) canlı qiyməti --. BOGBG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOGBG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOGBG son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Bazar Məlumatları

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

--
----

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

1,00T
1,00T 1,00T

1.000.000.000.000,0
1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Beware of Geeks Bearing Grifts üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,50K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BOGBG üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00T, ümumi təklif isə 1000000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,50K təşkil edir.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Beware of Geeks Bearing Grifts / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Beware of Geeks Bearing Grifts / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Beware of Geeks Bearing Grifts / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Beware of Geeks Bearing Grifts / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0+7,81%
60 Gün$ 0-12,25%
90 Gün$ 0--

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Nədir?

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Beware of Geeks Bearing Grifts Qiymət Proqnozu (USD)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Beware of Geeks Bearing Grifts üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Beware of Geeks Bearing Grifts qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BOGBG Aktivindən Yerli Valyutalara

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Tokenomikası

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOGBG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOGBG qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOGBG / USD cari qiyməti nədir?
BOGBG / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Beware of Geeks Bearing Grifts üçün bazar dəyəri nədir?
BOGBG üçün bazar dəyəri $ 9,50K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOGBG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOGBG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00T USD təşkil edir.
BOGBG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOGBG ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOGBG qiyməti (ATL) nədir?
BOGBG ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BOGBG ticarət həcmi nədir?
BOGBG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BOGBG bu il daha da yüksələcək?
BOGBG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOGBG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:16:49 (UTC+8)

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

