Beta Finance Qiyməti (BETA)

1 BETA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00899502
$0,00899502
-1,60%1D
Beta Finance (BETA) Canlı Qiymət Qrafiki
Beta Finance (BETA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,80%

-1,73%

-9,95%

-9,95%

Beta Finance (BETA) canlı qiyməti $0,00899103. BETA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00861291 və ən yüksək $ 0,00933899 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BETA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3,45, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BETA son bir saat ərzində +0,80%, 24 saat ərzində -1,73% və son 7 gündə isə -9,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Beta Finance (BETA) Bazar Məlumatları

Beta Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BETA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,00M təşkil edir.

Beta Finance (BETA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Beta Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00015847549911867.
Son 30 gündə Beta Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0019185644.
Son 60 gündə Beta Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,8715944528.
Son 90 gündə Beta Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0078666530035838336.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00015847549911867-1,73%
30 Gün$ +0,0019185644+21,34%
60 Gün$ +0,8715944528+9.694,04%
90 Gün$ +0,0078666530035838336+699,65%

Beta Finance (BETA) Nədir?

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Rəsmi Veb-sayt

Beta Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Beta Finance (BETA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Beta Finance (BETA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Beta Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Beta Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BETA Aktivindən Yerli Valyutalara

Beta Finance (BETA) Tokenomikası

Beta Finance (BETA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BETA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Beta Finance (BETA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Beta Finance (BETA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BETA qiyməti 0,00899103 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BETA / USD cari qiyməti nədir?
BETA / USD cari qiyməti $ 0,00899103 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Beta Finance üçün bazar dəyəri nədir?
BETA üçün bazar dəyəri $ 9,00M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BETA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BETA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
BETA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BETA ATH qiyməti olan 3,45 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BETA qiyməti (ATL) nədir?
BETA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BETA ticarət həcmi nədir?
BETA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BETA bu il daha da yüksələcək?
BETA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BETA qiymət proqnozuna baxın.
Beta Finance (BETA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

