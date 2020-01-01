Besa Gaming Company (BESA) Tokenomikası
Besa Gaming Company (BESA) Məlumatları
Besa Gaming positions itself as a blockchain-based gaming project aimed at providing a multifaceted gaming ecosystem. It enables players to earn real money and play with friends, or other players worldwide, through various gaming modes, including single and multiple player options. Employing its native cryptocurrency, $Besa tokens, the project seeks to merge the realms of gaming and cryptocurrency, allowing players to accrue rewards and enhance their gaming experience.
What Makes Besa Project Unique? The project intertwines the vibrant world of gaming with decentralized finance through its $Besa tokens and NFT integrations. The uniqueness stems from its model of rewarding players, both through gameplay and by holding tokens and NFTs. Players can earn by participating in games, while token holders and NFT owners receive a share from a 4% tax on token sales and player winnings, respectively. Besa Gaming promotes both competitive and cooperative multiplayer options, alongside conventional single-player modes, expanding the utility and functionality of its ecosystem.
Besa Gaming Company (BESA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Besa Gaming Company (BESA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Besa Gaming Company (BESA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Besa Gaming Company (BESA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BESA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BESA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
BESA Qiymət Proqnozu
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.