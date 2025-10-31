Bugünkü canlı Bella Bumper qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BUMPER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BUMPER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bella Bumper qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BUMPER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BUMPER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bella Bumper Logosu

Bella Bumper Qiyməti (BUMPER)

Siyahıya alınmadı

1 BUMPER / USD Canlı Qiyməti:

$0,00073635
$0,00073635$0,00073635
-3,50%1D
mexc
USD
Bella Bumper (BUMPER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:36:30 (UTC+8)

Bella Bumper (BUMPER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00667841
$ 0,00667841$ 0,00667841

$ 0
$ 0$ 0

+0,49%

-3,58%

+21,62%

+21,62%

Bella Bumper (BUMPER) canlı qiyməti --. BUMPER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BUMPER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00667841, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BUMPER son bir saat ərzində +0,49%, 24 saat ərzində -3,58% və son 7 gündə isə +21,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bella Bumper (BUMPER) Bazar Məlumatları

$ 367,94K
$ 367,94K$ 367,94K

--
----

$ 367,94K
$ 367,94K$ 367,94K

499,68M
499,68M 499,68M

499.683.174,870184
499.683.174,870184 499.683.174,870184

Bella Bumper üzrə cari Bazar Dəyəri $ 367,94K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BUMPER üzrə dövriyyədə olan təklif 499,68M, ümumi təklif isə 499683174.870184 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 367,94K təşkil edir.

Bella Bumper (BUMPER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bella Bumper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Bella Bumper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Bella Bumper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Bella Bumper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,58%
30 Gün$ 0-14,07%
60 Gün$ 0-76,62%
90 Gün$ 0--

Bella Bumper (BUMPER) Nədir?

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Bella Bumper (BUMPER) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Bella Bumper Qiymət Proqnozu (USD)

Bella Bumper (BUMPER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bella Bumper (BUMPER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bella Bumper üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bella Bumper qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BUMPER Aktivindən Yerli Valyutalara

Bella Bumper (BUMPER) Tokenomikası

Bella Bumper (BUMPER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BUMPER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bella Bumper (BUMPER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bella Bumper (BUMPER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BUMPER qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BUMPER / USD cari qiyməti nədir?
BUMPER / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bella Bumper üçün bazar dəyəri nədir?
BUMPER üçün bazar dəyəri $ 367,94K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BUMPER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BUMPER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 499,68M USD təşkil edir.
BUMPER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BUMPER ATH qiyməti olan 0,00667841 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BUMPER qiyməti (ATL) nədir?
BUMPER ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BUMPER ticarət həcmi nədir?
BUMPER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BUMPER bu il daha da yüksələcək?
BUMPER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BUMPER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:36:30 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

