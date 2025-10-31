Bugünkü canlı BelieveGPT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BELIEVEGPT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BELIEVEGPT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BelieveGPT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BELIEVEGPT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BELIEVEGPT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BELIEVEGPT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BELIEVEGPT Qiymət Məlumatları

BELIEVEGPT Rəsmi Veb-saytı

BELIEVEGPT Tokenomikası

BELIEVEGPT Qiymət Proqnozu

BelieveGPT Qiyməti (BELIEVEGPT)

1 BELIEVEGPT / USD Canlı Qiyməti:

$0.00056016
$0.00056016$0.00056016
-15.70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
USD
BelieveGPT (BELIEVEGPT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:36:23 (UTC+8)

BelieveGPT (BELIEVEGPT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00111204
$ 0.00111204$ 0.00111204

$ 0
$ 0$ 0

+2.84%

-15.75%

-40.28%

-40.28%

BelieveGPT (BELIEVEGPT) canlı qiyməti --. BELIEVEGPT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BELIEVEGPT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.00111204, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BELIEVEGPT son bir saat ərzində +2.84%, 24 saat ərzində -15.75% və son 7 gündə isə -40.28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BelieveGPT (BELIEVEGPT) Bazar Məlumatları

$ 560.09K
$ 560.09K$ 560.09K

--
----

$ 560.09K
$ 560.09K$ 560.09K

999.95M
999.95M 999.95M

999,951,189.4431646
999,951,189.4431646 999,951,189.4431646

BelieveGPT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 560.09K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BELIEVEGPT üzrə dövriyyədə olan təklif 999.95M, ümumi təklif isə 999951189.4431646 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 560.09K təşkil edir.

BelieveGPT (BELIEVEGPT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BelieveGPT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.000104751715325583.
Son 30 gündə BelieveGPT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə BelieveGPT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə BelieveGPT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.000104751715325583-15.75%
30 Gün$ 0+30.30%
60 Gün$ 0+100.27%
90 Gün$ 0--

BelieveGPT (BELIEVEGPT) Nədir?

BelieveGPT - a real-time ICM token monitoring & analytics platform for the Believe ecosystem. Discover new launches, analyze existing ICM projects, and trade them directly in our interface to make informed decisions. BelieveGPT allows anyone to chat and get the most up-to-date info about any Believe coin via our AI interface (GPT chat). Our coin serves as the primary currency for BelieveGPT, and all platform proceeds will be split 50/50 between treasury and burns

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BelieveGPT Qiymət Proqnozu (USD)

BelieveGPT (BELIEVEGPT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BelieveGPT (BELIEVEGPT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BelieveGPT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BelieveGPT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BELIEVEGPT Aktivindən Yerli Valyutalara

BelieveGPT (BELIEVEGPT) Tokenomikası

BelieveGPT (BELIEVEGPT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BELIEVEGPT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BelieveGPT (BELIEVEGPT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BelieveGPT (BELIEVEGPT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BELIEVEGPT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BELIEVEGPT / USD cari qiyməti nədir?
BELIEVEGPT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BelieveGPT üçün bazar dəyəri nədir?
BELIEVEGPT üçün bazar dəyəri $ 560.09K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BELIEVEGPT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BELIEVEGPT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999.95M USD təşkil edir.
BELIEVEGPT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BELIEVEGPT ATH qiyməti olan 0.00111204 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BELIEVEGPT qiyməti (ATL) nədir?
BELIEVEGPT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BELIEVEGPT ticarət həcmi nədir?
BELIEVEGPT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BELIEVEGPT bu il daha da yüksələcək?
BELIEVEGPT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BELIEVEGPT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:36:23 (UTC+8)

BelieveGPT (BELIEVEGPT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

