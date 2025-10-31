Bugünkü canlı Beercoin 2 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BEER2 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BEER2 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Beercoin 2 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BEER2 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BEER2 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

--
----
-7,00%1D
Beercoin 2 (BEER2) Canlı Qiymət Qrafiki
Beercoin 2 (BEER2) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,19%

-7,02%

-3,52%

-3,52%

Beercoin 2 (BEER2) canlı qiyməti --. BEER2 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BEER2 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BEER2 son bir saat ərzində +0,19%, 24 saat ərzində -7,02% və son 7 gündə isə -3,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Beercoin 2 (BEER2) Bazar Məlumatları

$ 114,02K
$ 114,02K$ 114,02K

--
----

$ 152,23K
$ 152,23K$ 152,23K

395,56B
395,56B 395,56B

528.115.312.986,18
528.115.312.986,18 528.115.312.986,18

Beercoin 2 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 114,02K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BEER2 üzrə dövriyyədə olan təklif 395,56B, ümumi təklif isə 528115312986.18 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 152,23K təşkil edir.

Beercoin 2 (BEER2) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Beercoin 2 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Beercoin 2 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Beercoin 2 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Beercoin 2 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,02%
30 Gün$ 0-19,44%
60 Gün$ 0-33,87%
90 Gün$ 0--

Beercoin 2 (BEER2) Nədir?

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Beercoin 2 (BEER2) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Beercoin 2 Qiymət Proqnozu (USD)

Beercoin 2 (BEER2) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Beercoin 2 (BEER2) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Beercoin 2 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Beercoin 2 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BEER2 Aktivindən Yerli Valyutalara

Beercoin 2 (BEER2) Tokenomikası

Beercoin 2 (BEER2) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BEER2 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Beercoin 2 (BEER2) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Beercoin 2 (BEER2) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BEER2 qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BEER2 / USD cari qiyməti nədir?
BEER2 / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Beercoin 2 üçün bazar dəyəri nədir?
BEER2 üçün bazar dəyəri $ 114,02K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BEER2 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BEER2 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 395,56B USD təşkil edir.
BEER2 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BEER2 ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BEER2 qiyməti (ATL) nədir?
BEER2 ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BEER2 ticarət həcmi nədir?
BEER2 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BEER2 bu il daha da yüksələcək?
BEER2 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BEER2 qiymət proqnozuna baxın.
Beercoin 2 (BEER2) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

