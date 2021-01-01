BEEP Coin (BEEP) Tokenomikası
BEEP Coin (BEEP) Məlumatları
What is the project about?
We are a meme community with a flair of sophistication - a decentralized token project that uniquely combines the power of artificial intelligence and a democratic ethos with a fun-loving spirit. We're on a mission to create an engaging, entertaining, and rewarding ecosystem for our community.
What makes your project unique?
The defining attribute of BEEP lies in its unique "Board of Directors" concept. However, it's no traditional boardroom filled with corporate executives. Instead, BEEP's board hosts AI-powered clones of industry leaders like Elon Musk and Gary Vaynerchuk.
This pioneering approach enables BEEP to channel the wisdom and ethos of these industry innovators, promoting informed decision-making while delivering often hilariously profound insights.
History of your project.
The team is composed of seasoned web3 experts with a genuine passion for fostering decentralized communities. In a sector dominated by serious tech and finance veterans, these founders dared to add a bit of fun into the mix. What started as an inside joke among friends rapidly snowballed into an enthusiastic and dedicated community of meme lovers and crypto enthusiasts, reminiscent of the powerful NFT communities of 2021
What’s next for your project?
In just a week, BEEP's community blossomed to a solid 500 participants, contributing to BEEP's liquidity
What can your token be used for?
The BEEP Coin project is pioneering the development of advanced AI Bots, encompassing:
- AI-powered Social Bots, designed for community moderation across platforms such as Discord, Telegram, and other community platforms.
- Cutting-edge Meme Bots that facilitate the creation of state-of-the-art memes and meme community templates.
- Chart Bots specializing in analyzing the influence of real-world events on asset prices.
In the ecosystem, $BEEP coin acts as a payment token, granting access to the ecosystem tools through a burning mechanism.
BEEP Coin (BEEP) Tokenomikası və Qiymət Analizi
BEEP Coin (BEEP) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
BEEP Coin (BEEP) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
BEEP Coin (BEEP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BEEP token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BEEP tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BEEP tokenomikasını başa düşdünüzsə, BEEP tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BEEP Qiymət Proqnozu
BEEP kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BEEP qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
