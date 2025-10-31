Bugünkü canlı Beaver Coin qiyməti 0,00003181 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BEAVER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BEAVER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Beaver Coin qiyməti 0,00003181 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BEAVER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BEAVER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BEAVER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BEAVER Qiymət Məlumatları

BEAVER Rəsmi Veb-saytı

BEAVER Tokenomikası

BEAVER Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Beaver Coin Logosu

Beaver Coin Qiyməti (BEAVER)

Siyahıya alınmadı

1 BEAVER / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-8,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Beaver Coin (BEAVER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:35:53 (UTC+8)

Beaver Coin (BEAVER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00003069
$ 0,00003069$ 0,00003069
24 saat Aşağı
$ 0,00003519
$ 0,00003519$ 0,00003519
24 saat Yüksək

$ 0,00003069
$ 0,00003069$ 0,00003069

$ 0,00003519
$ 0,00003519$ 0,00003519

$ 0,00021349
$ 0,00021349$ 0,00021349

$ 0,00002268
$ 0,00002268$ 0,00002268

0,00%

-8,63%

-23,13%

-23,13%

Beaver Coin (BEAVER) canlı qiyməti $0,00003181. BEAVER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003069 və ən yüksək $ 0,00003519 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BEAVER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00021349, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00002268 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BEAVER son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -8,63% və son 7 gündə isə -23,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Beaver Coin (BEAVER) Bazar Məlumatları

$ 22,09K
$ 22,09K$ 22,09K

--
----

$ 22,58K
$ 22,58K$ 22,58K

694,48M
694,48M 694,48M

709.650.731,2191441
709.650.731,2191441 709.650.731,2191441

Beaver Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 22,09K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BEAVER üzrə dövriyyədə olan təklif 694,48M, ümumi təklif isə 709650731.2191441 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 22,58K təşkil edir.

Beaver Coin (BEAVER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Beaver Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Beaver Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000121426.
Son 60 gündə Beaver Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000253712.
Son 90 gündə Beaver Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,63%
30 Gün$ +0,0000121426+38,17%
60 Gün$ -0,0000253712-79,75%
90 Gün$ 0--

Beaver Coin (BEAVER) Nədir?

BEAVER is more than just a memecoin. It's movement! A rebellion against the monotony of traditional beaver life. It's about freedom, fun, and, of course, a little bit of chaos. I'm not like other beavers; there's so much more to life than just building dams. I've learned about blockchain, but I don't have the time to become a builder, so I'm taking a different path. Call me crazy, but the real secret is in the narrative.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Beaver Coin (BEAVER) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Beaver Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Beaver Coin (BEAVER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Beaver Coin (BEAVER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Beaver Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Beaver Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BEAVER Aktivindən Yerli Valyutalara

Beaver Coin (BEAVER) Tokenomikası

Beaver Coin (BEAVER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BEAVER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Beaver Coin (BEAVER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Beaver Coin (BEAVER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BEAVER qiyməti 0,00003181 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BEAVER / USD cari qiyməti nədir?
BEAVER / USD cari qiyməti $ 0,00003181 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Beaver Coin üçün bazar dəyəri nədir?
BEAVER üçün bazar dəyəri $ 22,09K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BEAVER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BEAVER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 694,48M USD təşkil edir.
BEAVER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BEAVER ATH qiyməti olan 0,00021349 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BEAVER qiyməti (ATL) nədir?
BEAVER ATL qiyməti olan 0,00002268 USD dəyərinə endi.
BEAVER ticarət həcmi nədir?
BEAVER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BEAVER bu il daha da yüksələcək?
BEAVER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BEAVER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:35:53 (UTC+8)

Beaver Coin (BEAVER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.717,87
$109.717,87$109.717,87

+1,86%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,65
$3.862,65$3.862,65

+2,35%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03000
$0,03000$0,03000

+19,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,40
$186,40$186,40

+0,71%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,65
$3.862,65$3.862,65

+2,35%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.717,87
$109.717,87$109.717,87

+1,86%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,40
$186,40$186,40

+0,71%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4832
$2,4832$2,4832

+1,19%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18527
$0,18527$0,18527

+2,54%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002724
$0,0002724$0,0002724

+335,84%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0024817
$0,0024817$0,0024817

+2.657,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0600
$0,0600$0,0600

+1.775,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000038593
$0,0000000000000000000000038593$0,0000000000000000000000038593

+671,86%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31141
$0,31141$0,31141

+150,95%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5319
$2,5319$2,5319

+95,03%