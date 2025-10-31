Bugünkü canlı BEAST SELLER qiyməti 0,00765698 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BEAST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BEAST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BEAST SELLER qiyməti 0,00765698 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BEAST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BEAST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BEAST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BEAST Qiymət Məlumatları

BEAST Rəsmi Veb-saytı

BEAST Tokenomikası

BEAST Qiymət Proqnozu

BEAST SELLER Logosu

BEAST SELLER Qiyməti (BEAST)

1 BEAST / USD Canlı Qiyməti:

+8,80%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
BEAST SELLER (BEAST) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:35:46 (UTC+8)

BEAST SELLER (BEAST) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,98%

+8,39%

-12,93%

-12,93%

BEAST SELLER (BEAST) canlı qiyməti $0,00765698. BEAST son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00672202 və ən yüksək $ 0,00771385 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BEAST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,101404, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00357844 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BEAST son bir saat ərzində +0,98%, 24 saat ərzində +8,39% və son 7 gündə isə -12,93% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BEAST SELLER (BEAST) Bazar Məlumatları

BEAST SELLER üzrə cari Bazar Dəyəri $ 531,55K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BEAST üzrə dövriyyədə olan təklif 69,42M, ümumi təklif isə 69420000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 531,55K təşkil edir.

BEAST SELLER (BEAST) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BEAST SELLER / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00059302.
Son 30 gündə BEAST SELLER / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0020569259.
Son 60 gündə BEAST SELLER / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0060888595.
Son 90 gündə BEAST SELLER / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0012467847742213034.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00059302+8,39%
30 Gün$ -0,0020569259-26,86%
60 Gün$ -0,0060888595-79,52%
90 Gün$ +0,0012467847742213034+19,45%

BEAST SELLER (BEAST) Nədir?

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

BEAST SELLER (BEAST) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BEAST SELLER Qiymət Proqnozu (USD)

BEAST SELLER (BEAST) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BEAST SELLER (BEAST) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BEAST SELLER üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BEAST SELLER qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BEAST Aktivindən Yerli Valyutalara

BEAST SELLER (BEAST) Tokenomikası

BEAST SELLER (BEAST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BEAST tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BEAST SELLER (BEAST) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BEAST SELLER (BEAST) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BEAST qiyməti 0,00765698 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BEAST / USD cari qiyməti nədir?
BEAST / USD cari qiyməti $ 0,00765698 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BEAST SELLER üçün bazar dəyəri nədir?
BEAST üçün bazar dəyəri $ 531,55K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BEAST aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BEAST aktivinin dövriyyədə olan təklifi 69,42M USD təşkil edir.
BEAST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BEAST ATH qiyməti olan 0,101404 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BEAST qiyməti (ATL) nədir?
BEAST ATL qiyməti olan 0,00357844 USD dəyərinə endi.
BEAST ticarət həcmi nədir?
BEAST üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BEAST bu il daha da yüksələcək?
BEAST bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BEAST qiymət proqnozuna baxın.
