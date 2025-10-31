Bugünkü canlı BDC COIN qiyməti 0,00000667 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BDC DANA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BDC DANA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BDC COIN qiyməti 0,00000667 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BDC DANA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BDC DANA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BDC DANA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BDC DANA Qiymət Məlumatları

BDC DANA Rəsmi Veb-saytı

BDC DANA Tokenomikası

BDC DANA Qiymət Proqnozu

BDC COIN (BDC DANA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000643
$ 0,00000643$ 0,00000643
24 saat Aşağı
$ 0,00000691
$ 0,00000691$ 0,00000691
24 saat Yüksək

$ 0,00000643
$ 0,00000643$ 0,00000643

$ 0,00000691
$ 0,00000691$ 0,00000691

$ 0,01070641
$ 0,01070641$ 0,01070641

$ 0,00000621
$ 0,00000621$ 0,00000621

+0,56%

-2,99%

-2,15%

-2,15%

BDC COIN (BDC DANA) canlı qiyməti $0,00000667. BDC DANA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000643 və ən yüksək $ 0,00000691 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BDC DANA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01070641, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000621 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BDC DANA son bir saat ərzində +0,56%, 24 saat ərzində -2,99% və son 7 gündə isə -2,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BDC COIN (BDC DANA) Bazar Məlumatları

$ 6,67K
$ 6,67K$ 6,67K

--
----

$ 6,67K
$ 6,67K$ 6,67K

999,78M
999,78M 999,78M

999.779.145,088568
999.779.145,088568 999.779.145,088568

BDC COIN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BDC DANA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,78M, ümumi təklif isə 999779145.088568 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,67K təşkil edir.

BDC COIN (BDC DANA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində BDC COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə BDC COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000058167.
Son 60 gündə BDC COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000066534.
Son 90 gündə BDC COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,99%
30 Gün$ -0,0000058167-87,20%
60 Gün$ -0,0000066534-99,75%
90 Gün$ 0--

BDC COIN (BDC DANA) Nədir?

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

BDC COIN (BDC DANA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

BDC COIN Qiymət Proqnozu (USD)

BDC COIN (BDC DANA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BDC COIN (BDC DANA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BDC COIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BDC COIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BDC DANA Aktivindən Yerli Valyutalara

BDC COIN (BDC DANA) Tokenomikası

BDC COIN (BDC DANA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BDC DANA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: BDC COIN (BDC DANA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü BDC COIN (BDC DANA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BDC DANA qiyməti 0,00000667 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BDC DANA / USD cari qiyməti nədir?
BDC DANA / USD cari qiyməti $ 0,00000667 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BDC COIN üçün bazar dəyəri nədir?
BDC DANA üçün bazar dəyəri $ 6,67K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BDC DANA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BDC DANA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,78M USD təşkil edir.
BDC DANA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BDC DANA ATH qiyməti olan 0,01070641 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BDC DANA qiyməti (ATL) nədir?
BDC DANA ATL qiyməti olan 0,00000621 USD dəyərinə endi.
BDC DANA ticarət həcmi nədir?
BDC DANA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BDC DANA bu il daha da yüksələcək?
BDC DANA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BDC DANA qiymət proqnozuna baxın.
BDC COIN (BDC DANA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

