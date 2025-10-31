Bugünkü canlı Based Zlurpee qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZLURPEE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZLURPEE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Based Zlurpee qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZLURPEE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZLURPEE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ZLURPEE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZLURPEE Qiymət Məlumatları

ZLURPEE Rəsmi Veb-saytı

ZLURPEE Tokenomikası

ZLURPEE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Based Zlurpee Logosu

Based Zlurpee Qiyməti (ZLURPEE)

Siyahıya alınmadı

1 ZLURPEE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+1,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Based Zlurpee (ZLURPEE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:34:47 (UTC+8)

Based Zlurpee (ZLURPEE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+15,13%

+1,86%

+5,87%

+5,87%

Based Zlurpee (ZLURPEE) canlı qiyməti --. ZLURPEE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZLURPEE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZLURPEE son bir saat ərzində +15,13%, 24 saat ərzində +1,86% və son 7 gündə isə +5,87% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Based Zlurpee (ZLURPEE) Bazar Məlumatları

$ 59,74K
$ 59,74K$ 59,74K

--
----

$ 59,74K
$ 59,74K$ 59,74K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Based Zlurpee üzrə cari Bazar Dəyəri $ 59,74K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZLURPEE üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 59,74K təşkil edir.

Based Zlurpee (ZLURPEE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Based Zlurpee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Based Zlurpee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Based Zlurpee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Based Zlurpee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,86%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Based Zlurpee (ZLURPEE) Nədir?

Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.

At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.

Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.

But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.

At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Based Zlurpee (ZLURPEE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Based Zlurpee Qiymət Proqnozu (USD)

Based Zlurpee (ZLURPEE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Based Zlurpee (ZLURPEE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Based Zlurpee üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Based Zlurpee qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ZLURPEE Aktivindən Yerli Valyutalara

Based Zlurpee (ZLURPEE) Tokenomikası

Based Zlurpee (ZLURPEE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZLURPEE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Based Zlurpee (ZLURPEE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Based Zlurpee (ZLURPEE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZLURPEE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZLURPEE / USD cari qiyməti nədir?
ZLURPEE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Based Zlurpee üçün bazar dəyəri nədir?
ZLURPEE üçün bazar dəyəri $ 59,74K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZLURPEE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZLURPEE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
ZLURPEE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZLURPEE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZLURPEE qiyməti (ATL) nədir?
ZLURPEE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ZLURPEE ticarət həcmi nədir?
ZLURPEE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ZLURPEE bu il daha da yüksələcək?
ZLURPEE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZLURPEE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:34:47 (UTC+8)

Based Zlurpee (ZLURPEE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.699,27
$109.699,27$109.699,27

+1,84%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.860,00
$3.860,00$3.860,00

+2,28%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03008
$0,03008$0,03008

+20,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,30
$186,30$186,30

+0,65%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.860,00
$3.860,00$3.860,00

+2,28%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.699,27
$109.699,27$109.699,27

+1,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,30
$186,30$186,30

+0,65%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4815
$2,4815$2,4815

+1,12%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18517
$0,18517$0,18517

+2,49%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025009
$0,0025009$0,0025009

+2.678,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0684
$0,0684$0,0684

+2.037,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033896
$0,0000000000000000000000033896$0,0000000000000000000000033896

+577,92%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31120
$0,31120$0,31120

+150,78%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4915
$2,4915$2,4915

+91,91%