Bugünkü canlı Base Velocimeter qiyməti 0,0033255 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BVM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

BVM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BVM Qiymət Məlumatları

BVM Rəsmi Veb-saytı

BVM Tokenomikası

BVM Qiymət Proqnozu

Base Velocimeter Logosu

Base Velocimeter Qiyməti (BVM)

Siyahıya alınmadı

1 BVM / USD Canlı Qiyməti:

$0,0033255
$0,0033255
-8,30%1D
USD
Base Velocimeter (BVM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:15:45 (UTC+8)

Base Velocimeter (BVM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00331833
$ 0,00331833
24 saat Aşağı
$ 0,00363804
$ 0,00363804
24 saat Yüksək

$ 0,00331833
$ 0,00331833

$ 0,00363804
$ 0,00363804

$ 0,787331
$ 0,787331

$ 0,00138317
$ 0,00138317

-0,00%

-8,31%

+3,83%

+3,83%

Base Velocimeter (BVM) canlı qiyməti $0,0033255. BVM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00331833 və ən yüksək $ 0,00363804 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BVM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,787331, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00138317 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BVM son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -8,31% və son 7 gündə isə +3,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Base Velocimeter (BVM) Bazar Məlumatları

$ 19,24K
$ 19,24K

--
--

$ 50,15K
$ 50,15K

5,78M
5,78M

15.080.484,71884907
15.080.484,71884907

Base Velocimeter üzrə cari Bazar Dəyəri $ 19,24K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BVM üzrə dövriyyədə olan təklif 5,78M, ümumi təklif isə 15080484.71884907 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 50,15K təşkil edir.

Base Velocimeter (BVM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000301715650122815.
Son 30 gündə Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0015129368.
Son 60 gündə Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0027244754.
Son 90 gündə Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000301715650122815-8,31%
30 Gün$ -0,0015129368-45,49%
60 Gün$ +0,0027244754+81,93%
90 Gün$ 0--

Base Velocimeter (BVM) Nədir?

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

Base Velocimeter (BVM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Base Velocimeter Qiymət Proqnozu (USD)

Base Velocimeter (BVM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Base Velocimeter (BVM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Base Velocimeter üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Base Velocimeter qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BVM Aktivindən Yerli Valyutalara

Base Velocimeter (BVM) Tokenomikası

Base Velocimeter (BVM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BVM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Base Velocimeter (BVM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Base Velocimeter (BVM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BVM qiyməti 0,0033255 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BVM / USD cari qiyməti nədir?
BVM / USD cari qiyməti $ 0,0033255 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Base Velocimeter üçün bazar dəyəri nədir?
BVM üçün bazar dəyəri $ 19,24K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BVM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BVM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,78M USD təşkil edir.
BVM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BVM ATH qiyməti olan 0,787331 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BVM qiyməti (ATL) nədir?
BVM ATL qiyməti olan 0,00138317 USD dəyərinə endi.
BVM ticarət həcmi nədir?
BVM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BVM bu il daha da yüksələcək?
BVM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BVM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:15:45 (UTC+8)

Base Velocimeter (BVM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.803,74

$3.843,61

$0,03090

$186,50

$1,0000

