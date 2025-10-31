Base Velocimeter Qiyməti (BVM)
-0,00%
-8,31%
+3,83%
+3,83%
Base Velocimeter (BVM) canlı qiyməti $0,0033255. BVM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00331833 və ən yüksək $ 0,00363804 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BVM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,787331, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00138317 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, BVM son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -8,31% və son 7 gündə isə +3,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Base Velocimeter üzrə cari Bazar Dəyəri $ 19,24K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BVM üzrə dövriyyədə olan təklif 5,78M, ümumi təklif isə 15080484.71884907 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 50,15K təşkil edir.
Bu gün ərzində Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000301715650122815.
Son 30 gündə Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0015129368.
Son 60 gündə Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0027244754.
Son 90 gündə Base Velocimeter / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,000301715650122815
|-8,31%
|30 Gün
|$ -0,0015129368
|-45,49%
|60 Gün
|$ +0,0027244754
|+81,93%
|90 Gün
|$ 0
|--
What is the project about? ve33 Dex on Base
What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=
History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.
What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.
What can your token be used for?
Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
